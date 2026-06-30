«Flop Germania!»: So reagieren die Medien nach Deutschlands Aus

Die Presseschau nach dem Out von Deutschland im Penaltyschiessen gegen Paraguay.

Etienne Wuillemin Folge mir

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Ungläubige Gesichter: Wieder enttäuscht Deutschland an einer WM. Bild: SHAWN THEW

England

Daily Mail: «Die bisher grösste Überraschung des Turniers.»

The Guardian: «Natürlich richtet sich die Aufmerksamkeit auf Deutschland, das zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft im Elfmeterschiessen verloren hat, doch Paraguays Spielplan war makellos. Dies ist einer der grössten Momente in der Geschichte des Landes.»

Frankreich

L'Équipe: «Es ist die bislang grösste Überraschung des Turniers. Obwohl die Paraguayer während des gesamten Spiels in puncto Ballbesitz unterlegen waren, kämpften sie verbissen darum, die deutschen Pläne zu durchkreuzen. Unter grossen Schwierigkeiten überstanden sie die Verlängerung und schafften es bis zum Elfmeterschiessen. Dort wird Deutschland für seine fruchtlose Dominanz bestraft.

Le Dauphiné: «Paraguay sorgt für eine Sensation und schaltet Deutschland aus. Die Deutschen enttäuschen bei ihrer dritten Weltmeisterschaft in Folge, während Paraguay sein erstes K.o.-Spiel gewinnt. Was für ein Erdbeben in Boston!»

Paraguays Held: Torhüter Orlando Gill wird nach dem Triumph im Penaltyschiessen über Deutschland geherzt. Bild: SHAWN THEW

Italien

Gazzetta dello Sport: «Flop Germania! Die Deutschen zeigten zwar eine leichte Verbesserung gegenüber 2018 und 2022, konnten aber den Erwartungen nicht gerecht werden.»

Tuttosport: «Die erste grosse Überraschung der Weltmeisterschaft 2026 ist das Ausscheiden Deutschlands.»

Corriere dello Sport: «Sensationell: Deutschland scheidet im Elfmeterschiessen aus, Paraguay schafft das Kunststück und zieht ins Achtelfinale ein.»

Österreich

Kronen-Zeitung: «WM-Aus! Deutschland verliert Elfmeter-Thriller. Paraguay sensationell, mit diesem Ergebnis hätten wohl die wenigsten gerechnet.»

Spanien

Marca: «Von Deutschland ist nichts mehr übrig. Nicht einmal im Elfmeterschiessen. Die deutsche Mannschaft muss weitere vier Jahre warten, um ihrem Wappen einen weiteren Stern hinzuzufügen.»

Sport: «Paraguay sorgt für die erste grosse Überraschung der Weltmeisterschaft, indem es eine niedergeschlagene deutsche Mannschaft im Elfmeterschiessen besiegt.»

Paraguay

Última Hora: «Im Elfmeterschiessen schrieb Paraguay Geschichte und eliminierte Deutschland im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft. Nun wartet die Mannschaft auf den Sieger der Partie Frankreich gegen Schweden. Orlando Gill war der überragende Held des Spiels, da er zwei Elfmeter parierte.»

La Nación: «Eine heroische paraguayische Mannschaft, voller Mut und mit unbändigem Kampfgeist, getragen von der typisch guaranischen Leidenschaft, die sie in jedem Stadion auszeichnet, vollbrachte die Sensation: Sie warf den viermaligen Weltmeister Deutschland aus der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika und zog ins Achtelfinale ein. Torhüter Orlando Gill parierte im Elfmeterschiessen zwei Strafstösse und wurde damit zu einem der Helden der Albirroja.»

ABC Color: «In einer Nacht voller Dramatik, heldenhafter Momente und bewundernswerter körperlicher Hingabe schrieb die paraguayische Fussballnationalmannschaft eines der glorreichsten Kapitel ihrer jüngeren Geschichte: Im Gillette Stadium warf sie Deutschland im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschiessen aus dem Turnier.»

USA

New York Times/The Athletic: «Paraguay sorgte für eine der grössten Überraschungen der jüngeren WM-Geschichte, indem es den viermaligen Weltmeister Deutschland die erste Niederlage in einem Elfmeterschiessen bei diesem Turnier zufügte.»

USA Today: «In einem der bislang schockierendsten Ergebnisse der WM 2026 hat Paraguay Deutschland aus dem Turnier geworfen.»

Mexiko

Esto: «Schluss mit dem deutschen Mythos! Paraguay schafft das Unmögliche und wirft Deutschland im Elfmeterschiessen aus der WM 2026.» (schweizheute.ch)