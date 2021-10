Unfassbar: Der EVZ gleicht gegen Fribourg in der 60. Minute aus und gewinnt noch. Bild: keystone

Zug gewinnt verrückten Spitzenkampf gegen Fribourg – Davos schenkt Biel acht Tore ein

Fribourg-Gottéron kehrt trotz einer 4:5-Overtime-Niederlage gegen Meister Zug auf den Leaderthron zurück. Dies auf Kosten von Biel, das im anderen Spitzenkampf in Davos eine historische 0:8-Schlappe kassiert.

Fribourg – Zug 4:5 n.V.

Der EV Zug feierte seinen sechsten Sieg in Folge, obschon der Meister im Auswärtsspiel bei Fribourg-Gottéron lediglich am Ende in Führung ging. Doch Doppeltorschütze Anton Lander entschied mit seinem Treffer zum 5:4 in der Overtime (61.) die Partie.

Fribourg-Gottéron und Meister Zug lieferten sich ein packendes Verfolgerduell. Zug machte im Schlussdrittel innerhalb von 54 Sekunden einen 1:3-Rückstand wett. Und Zugs Captain Jan Kovar sorgte 35 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit mit dem Ausgleichstreffer zum 4:4 für ein Nachsitzen. In der Verlängerung sorgte der Schwede Lander nach 59 Sekunden für die Entscheidung.

EVZ-Stürmer Lino Martschini bestätigte seine aktuelle Topform. Er war im vierten aufeinanderfolgenden Spiel als Torschütze erfolgreich, am Samstag gar doppelt. Der Wirbelwind verkürzte im Mitteldrittel auf 1:2 und erzielte das 3:3 (48.).

Für Gottéron hatte der langjährige EVZ-Captain Raphael Diaz gegen seinen langjährigen Arbeitgeber das 3:1 erzielt. Gottéron war in der 13. Minute durch Captain Julien Sprunger in Führung gegangen und wähnte sich nach dem 4:3 von Sandro Schmid (57.) bereits als Sieger. Doch der Meister meldete sich auch da zurück.

Fribourg-Gottéron - Zug 4:5 (1:0, 2:1, 1:3, 0:1) n.V.

8803 Zuschauer. - SR Lemelin/Stolc, Fuchs/Altmann.

Tore: 13. Sprunger (DiDomenico, Dufner) 1:0. 24. Brodin (Diaz, Schmid/Powerplaytor) 2:0. 26. Martschini (Hansson, Kovar/Powerplaytor) 2:1. 33. Diaz (Dufner) 3:1. 47. (46:30) Lander (Djoos) 3:2. 48. (47:24) Martschini (Stadler) 3:3. 57. Schmid (DiDomenico) 4:3. 60. (59:25) Kovar (Djoos) 4:4 (ohne Torhüter). 61. (60:59) Lander (Klingberg, Djoos) 4:5.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 2mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Hansson.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Sutter, Furrer; Diaz, Dufner; Jecker; Brodin, Desharnais, Mottet; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Marchon, Walser, Jörg; Rossi, Bougro, Jobin; Herren.

Zug: Genoni; Hansson, Stadler; Schlumpf, Gross; Kreis, Djoos; Cadonau; Martschini, Kovar, Suri; Klingberg, Lander, Bachofner; Allenspach, Müller, Herzog; Hofer, Leuenberger, De Nisco.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Bykov und Kamerzin (beide verletzt), Zug ohne Senteler, Simion, Zehnder (alle verletzt) und Wüthrich (krank). Zug von 57:52 bis 59:25 ohne Torhüter.

Der NL-Spitzenkampf bot alles, was man sich wünschen kann. Bild: keystone

Davos – Biel 8:0

Der bisherige Tabellenvierte Davos kehrt unmittelbar nach seiner ersten Niederlage nach zuvor sieben siegreichen Spielen eindrucksvoll zurück. Die Bündner setzen sich gegen den vorherigen Leader Biel mit einem 8:0-Kantersieg durch.

Davos feierte damit seinen höchsten Liga-Heimsieg gegen die Seeländer. Am 4. Oktober 2014 hatten sich die Bündner beim bislang höchsten Triumph gegen Biel mit 7:0 durchgesetzt. Der HCD festigte seine Position als einer der stärksten Powerplay-Teams der Liga mit vier Überzahl-Toren, die ersten beiden zur wegweisenden 2:0-Führung im Startdrittel.

Für Magnus Nygren war es das Saisontor und gleichzeitig drittes Powerplaytor, für Raphael Prassl der vierte Saisontreffer. Dennis Rasmussen und Julian Schmutz erhöhten im Mitteldrittel auf 4:0. Und mit Thomas Wellinger und Valentin Nussbaumer waren im Schlussdrittel dann noch zwei weitere Ex-Bieler neben Schmutz für Davos erfolgreich. Zudem erzielte Captain Andres Ambühl mittels einem Shorthander zum 7:0 sein achtes Saisontor.

Sandro Aeschlimann löste beim HC Davos im Vergleich zur Vorabend-Niederlage gegen Rapperswil-Jona Gilles Senn zwischen den Pfosten ab. Aeschlimann überzeugte vollends und besass massgeblichen Anteil daran, dass die lange ebenbürtigen Bieler nach zwei Dritteln hoffnungslos mit 0:4 zurücklagen. Aeschlimann benötigte 32 Paraden für seinen Shutout. Das unterlegene Biel musste aus Verletzungsgründen einmal mehr in dieser Saison nur mit zwei Ausländern agieren.

Davos - Biel 8:0 (2:0, 2:0, 4:0)

4447 Zuschauer. - SR Borga/Mollard, Progin/Wolf.

Tore: 8. Nygren (Corvi/Powerplaytor) 1:0. 14. Prassl (Corvi/Powerplaytor) 2:0. 24. (23:18) Rasmussen (Schmutz, Bromé) 3:0. 25. (24:53) Schmutz (Heinen, Prassl) 4:0. 46. Wellinger (Rasmussen) 5:0. 50. Simic (Prassl, Nygren/Powerplaytor) 6:0. 55. Ambühl (Unterzahltor!) 7:0. 60. (59:41) Nussbaumer (Stransky, Bromé/Powerplaytor) 8:0.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 6mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Bromé; Rajala.

Davos: Aeschlimann; Zgraggen, Jung; Dominik Egli, Wellinger; Nygren, Heinen; Stoop, Barandun; Stransky, Rasmussen, Bromé; Wieser, Corvi, Ambühl; Simic, Nussbaumer, Frehner; Schmutz, Chris Egli, Prassl.

Biel: van Pottelberghe (25. Paupe); Rathgeb, Lööv; Delémont, Forster; Schneeberger, Fey; Stampfli; Hügli, Haas, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Karaffa, Schläpfer, Kessler; Kohler, Froidevaux, Tanner; Garessus.

Bemerkungen: Biel ohne Grossmann, Hischier, Hofer, Korpikoski, Sallinen und Yakovenko (alle verletzt).

Davos darf nach dem Ausrutscher in Rappi wieder jubeln. Bild: keystone

Lausanne – SCRJ Lakers 2:5

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Lausanne - Rapperswil-Jona Lakers 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

5672 Zuschauer. - SR Wiegand/Hürlimann, Steenstra/Huguet.

Tore: 1. (0:32) Lammer (Vouardoux, Cervenka) 0:1. 11. Albrecht (Vouardoux) 0:2. 31. Sekac (Baumgartner) 1:2. 46. Cervenka (Wetter, Lammer) 1:3. 49. Albrecht (Cervenka, Zangger/Powerplaytor) 1:4. 56. (55:03) Genazzi (Marti, Baumgartner) 2:4. 57. (56:18) Brüschweiler (Dünner, Wick) 2:5.

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Lausanne, 4mal 2 plus 5 Minuten (Neukom) gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Bertschy; Cervenka.

Lausanne: Stephan; Heldner, Frick; Glauser, Barberio; Genazzi, Gernat; Marti; Baumgartner, Frolik, Sekac; Kenins, Bertschy, Almond; Maillard, Jäger, Bozon; Holdener, Krakauskas, Arnold.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Sataric, Djuse; Vouardoux, Profico; Jelovac, Maier; Baragano; Lammer, Albrecht, Cervenka; Zangger, Mitchell, Eggenberger; Wick, Dünner, Forrer; Neukom, Wetter, Brüschweiler.

Bemerkungen: Lausanne ohne Douay, Emmerton, Fuchs, Riat (alle verletzt) und Varone (überzähliger Ausländer), Rapperswil-Jona Lakers ohne Aebischer, Lehmann, Moses und Rowe (alle verletzt).

Die Lakers dürfen für einmal auch auswärts jubeln. Bild: keystone

Ambri – Ajoie 3:2 n.V.

*** Der Matchbericht folgt in Kürze. ***

Ambri-Piotta - Ajoie 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) n.V.

6442 Zuschauer. - SR Hebeisen/Dipietro, Cattaneo/Gnemmi.

Tore: 6. Fora (Zwerger, Grassi) 1:0. 23. Fortier (Schmutz, Devos) 1:1. 28. Bianchi (Burren) 2:1. 41. (40:41) Fortier (Devos) 2:2. 61. (60:39) Bürgler (Zwerger, Hietanen/Powerplaytor) 3:2.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 Minuten gegen Ajoie.

PostFinance-Topskorer: Pestoni; Frossard.

Ambri-Piotta: Conz; Fora, Isacco Dotti; Hietanen, Burren; Pezzullo, Zaccheo Dotti; Hächler, Fischer; Kozun, Regin, D'Agostini; Bürgler, Heim, Kneubuehler; Pestoni, Grassi, Zwerger; Trisconi, Kostner, Bianchi.

Ajoie: Wolf; Birbaum, Pouilly; Helfer, Hauert; Eigenmann, Joggi; Bogdanoff, Gfeller; Wannström, Devos, Schmutz; Fortier, Frossard, Macquat; Rohrbach, Romanenghi, Huber; Frei, Ness, Schnegg.

Bemerkungen: Ajoie ohne Hänggi, Rouiller (beide krank), Asselin und Gauthier-Leduc (beide verletzt).

Ambri hat gegen Ajoie ganz schön zu beissen. Bild: keystone

Lugano – Servette 1:4

Chris McSorley kassiert als Trainer von Lugano eine empfindliche Heimniederlage gegen seinen Ex-Klub Genève-Servette. Das 1:4 ist die vierte Pleite in den letzten fünf Spielen für die Tessiner.

Das erste Duell gegen Genève-Servette hatte Lugano Mitte September auswärts noch 5:3 gewonnen. Von einem erneuten Erfolg gegen den Ex-Klub war Chris McSorley im Heimspiel weit entfernt. Schon nach knapp neun Minuten stand es 0:2, nach zwei Dritteln war die Partie nach zwei weiteren Genfer Toren entschieden. Eine Reaktion auf das frühe Handicap zeigten die von A bis Z enttäuschenden Tessiner in keiner Phase.

Genève-Servette, das in den letzten Wochen ebenfalls nur mit dem Tropfenzähler gewann, holte sich erstmals in dieser Saison auswärts drei Punkte.

Lugano - Genève-Servette 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

5363 Zuschauer. - SR Tscherrig/Salonen, Schlegel/Stalder.

Tore: 3. Filppula (Le Coultre) 0:1. 9. Vermin (Moy, Völlmin) 0:2. 33. Riat (Le Coultre) 0:3. 38. Jooris (Vermin, Tömmernes/Unterzahltor!) 0:4. 56. Morini (Wolf) 1:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Fazzini; Tömmernes.

Lugano: Irving; Nodari, Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Wolf; Villa, Haussener; Fazzini, Arcobello, Morini; Hudacek, Thürkauf, Josephs; Vedova, Herburger, Bertaggia; Traber, Walker, Stoffel.

Genève-Servette: Descloux; Karrer, Tömmernes; Vatanen, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Pouliot, Filppula, Rod; Moy, Jooris, Vermin; Miranda, Smirnovs, Vouillamoz; Riat, Berthon, Patry; Cavalleri.

Bemerkungen: Lugano ohne Carr, Fatton, Guerra, Loeffel, Schlegel (alle verletzt) und Boedker (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Antonietti, Jacquemet, Mercier, Richard, Tanner und Winnik (alle verletzt). (pre/sda)

Lugano-Trainer Chris McSorley hat gegen sein Ex-Team nichts zu lachen. Bild: keystone