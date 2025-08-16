Nicht sie, sondern er war belehrend: Karin Keller-Sutter und Donald Trump. Bild: keystone

Das ist beim Telefonat zwischen Trump und KKS wirklich passiert

Seit Anfang des Monats ist klar: Die Schweiz muss für Importe in die USA 39 Prozent Zoll bezahlen – trotz Zuversicht von Karin Keller-Sutter. Jetzt wissen wir: So ist das Telefonat wirklich verlaufen.

Bei dem 100-Jahre-Fest der Migros hat Karin Keller-Sutter über das Telefonat mit US-Präsident Donald Trump gesprochen. Anwesend im Saal sind nebst der Migros-Führung und vielen Politikerinnen auch Behörden-Delegationen aus den Kantonen, Spitzenvertreter von Nationalbank, Unternehmen – darunter auch die Coop-Chefs – und den Medien.

Das Gespräch zwischen KKS und der Moderatorin Sandra Studer beginnt seicht, doch schnell wird ernst und Trump kommt zur Rede. KKS antwortet ausweichend auf die Frage, wie sie das Telefonat mit Trump verarbeitet hat, so die «Aargauerzeitung». Die Bundespräsidentin sagte, es sei nicht immer einfach, und «man kann halt leider nicht immer offen sagen, wie etwas wirklich war.»

Viele Quellen sagen auch, dass die bisherigen Medienberichte nicht immer komplett der Wahrheit entsprechen. Es ranken sich viele Gerüchte um das Telefonat zwischen KKS und Trump.

Trump hat sich bei einem Interview im amerikanischen Fernsehen zum Gespräch geäussert und sagte, dass er nicht wusste, mit wem er gesprochen hat und er die «Lady» nicht kannte.

Video: watson

Die aktuelle Version lautet, dass KKS während des Telefonats sehr belehrend gewesen sei und nicht auf Trump eingegangen ist und ihm nicht zugehört hätte. Laut Trump ist also KKS schuld an den hohen Zöllen, die er der Schweiz auferlegt hat.

Beim Anlass der Migros sagt Keller-Sutter nun: «Wie das Telefonat abgelaufen ist – ich war ja dabei – und wie einzelne Medien darüber berichtet haben, das sind schon zwei verschiedene Dinge.»

«Aussagen von Donald Trump belegen, wie unflätig, hemmungslos, provokativ und verächtlich er sprach», so die «Aargauerzeitung».

Er habe das Telefonat nicht nur zu spät abgenommen, sondern begann nach einer kurzen Begrüssung gleich mit folgendem Satz: «Warum rufen Sie an, was haben Sie zu bieten?». Und das, obwohl Trump der war, der dieses Gespräch empfohlen hat.

Als KKS sich für die Zusammenarbeit mit seinen Handelsbeauftragten Greer, Bessent und Lutnick bedankt, sagt Trump nur: «I don’t care about them» («die sind mir egal»).

Keller-Sutter hat Trump auch auf das Handelsbilanzdefizit von 40 Milliarden angesprochen. Sie ergänzt, die Schweiz habe nur 9 Millionen Einwohner, was zwangsläufig zu hohen Exporten führe. Sie betont zudem, die Schweiz erhebe keine Zölle auf Industrieprodukte und biete US-Unternehmen einen praktisch vollständigen Marktzugang.

Doch von diesen Argumenten habe sich Trump nicht beeinflussen lassen. Laut ihm geht es «nur um das Handelsbilanzdefizit». Laut ihm verliere die USA wegen diesem Überschuss jährlich 40 Milliarden Dollar. Weil die Shweiz ein reiches Land sei, gehe das nicht.

«Die Schweiz profitiert von den USA, respektiert dies aber nicht.» Das sei «Diebstahl», so die «Aargauerzeitung». Im Gespräch sei die Zahl 39 nie gefallen. Am Telefon habe Trump von «mindestens 30 bis 35 Prozent» gesprochen.

Auch davon, dass Schweizer Unternehmen in den nächsten Jahren bis zu 200 Milliarden Dollar in den USA investieren werden, möchte Trump nichts hören. KKS habe ihm schlussendlich vorgeschlagen, die Verhandlungen an einem anderen Tag weiterzuführen, doch Trump hatte kein Interesse und wiederholte seine Aussage, dass die Schweiz den USA einen Verlust von 40 Milliarden Franken beschere.

(cmu)

