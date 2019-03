Sport

Eishockey

NHL: Connor McDavid erzielt Traumtor und andere Highlights



Bild: AP/The Canadian Press

McDavids «Between the legs»-Goal und 3 weitere Highlights aus der NHL-Nacht

Neben Timo Meiers Tor zum neuen Schweizer Punkterekord gab es in der heutigen NHL-Nacht auch sonst noch einiges zu sehen.

Hughes' Traumassist

Das ist mal ein Einstand in eine NHL-Karriere! Quinn Hughes, Bruder des potenziellen Nummer-1-Drafts dieses Jahres Jack Hughes, bestritt in der Nacht auf heute sein erstes Spiel in der besten Liga der Welt. Der im Vorjahr gedraftete Verteidiger war davor noch für die Universität von Michigan im Einsatz.

Die Defensivhoffnung der Canucks-Fans brauchte bei seinem NHL-Debüt keine Angewöhnungszeit. Im zweiten Drittel leitete er mit einer wunderbaren Einzelaktion den 2:1-Führungstreffer für die Canucks ein. Am Ende verwertete Brock Boeser den entstandenen Abpraller.

Quicks Rettungstat

Weil Los Angeles aber auch noch trifft, geht es in die Verlängerung. Dort hat Brock Boeser den vermeintlich sicheren Siegtreffer auf dem Stock. Doch Jonathan Quick zaubert und lässt den Puck in der Fanghand verschwinden. Am Ende müssen sich Quick und die Kings dennoch geschlagen geben. Mit 2:3 im Penaltyschiessen.

McDavids «Between the legs»-Kiste

Ebenfalls einen 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen dürfen die Dallas Stars notieren. Das schönste Tor der Partie gegen Edmonton schiesst aber Oilers-Superstar Connor McDavid. Leon Draisaitl schnappt sich die Scheibe, bedient McDavid und der ... zaubert. Aber sieh selbst:

Foegeles Alleingang

Nicht nur Vancouver, auch Nino Niederreiters Carolina Hurricanes haben einen Rookie, der es im Alleingang kann. Bei der 2:3-Niederlage gegen die Washington Capitals kommt der 22-Jährige an die Scheibe, läuft übers halbe Feld und lässt dann Verteidiger Nick Jensen und Torhüter Braden Holtby aussteigen.

Meilensteine aus 100 Jahren NHL

Das Büro steht Kopf, wir sind im Playoff-Fieber

Abonniere unseren Newsletter