Roman Josi schiesst den Gamewinner gegen die Islanders. Bild: keystone

Nr. 200! Josi feiert NHL-Jubiläumstor und Sieg

Roman Josi gelingt in der NHL Entscheidendes. Der Kapitän von Nashville sicherte den Predators den Sieg gegen die New York Islanders, indem er sein 200. Tor in der regulären Saison erzielte. Pius Suter und Philipp Kurashev kehren nach langer Verletzungspause zurück.

Islanders – Predators 3:4

Nach einem 0:2-Rückstand nach 5:57 Minuten und einem 2:3-Rückstand in der 28. Minute drehten die Predators das Spiel in New York, insbesondere dank eines Doppelpacks von Filip Forsberg, der zum besten Spieler des Spiels gewählt wurde.

Der zweite Stern ging an Roman Josi, der in der 10. Minute den Treffer zum 1:2 des Schweden vorbereitete und dann selbst das 4:3 erzielte. Der Berner entschied das Spiel 1:14 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit einem Handgelenksschuss. Es war sein 10. Treffer in dieser Saison (insgesamt 33 Punkte) und sein 200. in 1004 Spielen der regulären Saison. Die Predators hatten zuvor drei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen.

Senators – Devils 4:1

Ein zweiter Schweizer traf in der Nacht auf Sonntag ins Netz, allerdings ohne Wert. Timo Meier erzielte das einzige Tor der New Jersey Devils, die in Ottawa mit 1:4 unterlagen, und beendete damit seine persönliche Durststrecke von sechs Spielen.

Blues – Blue Jackets 3:5

Der Abend war für die Schweizer auch durch die Rückkehr von Pius Suter und Philipp Kurashev geprägt. Der Zürcher Center von St. Louis, der seit dem 27. Dezember (15 verpasste Spiele) wegen einer Knöchelverletzung nicht mehr gespielt hatte, verbuchte sogar einen Assist. Die Blues verloren gegen die Columbus Blue Jackets aber 3:5.

Flames – Sharks 3:2

Philipp Kurashev blieb hingegen bei seinem ersten Einsatz seit dem 13. Dezember ohne Torerfolg. Der Berner, der für San Jose spielt und 19 Spiele verpasst hatte, musste ebenfalls eine Niederlage hinnehmen. Die Sharks unterlagen Calgary 2:3.

Golden Knights – Kraken 2:3



Mit dem gleichen Resultat mussten auch die Vegas Golden Knights mit Goalie Akira Schmid vom Eis. Schmid wehrte 20 Schüsse ab, musste den Puck aber entsprechend auch dreimal passieren lassen, was eine Fangquote von 87 Prozent ergab.

Eine deutliche bessere Quote verbuchte das ebenfalls Schweizerdeutsch sprechende Gegenüber von Schmid, Joey Daccord. Der Goalie der Kraken, der nebst dem US- auch den Schweizer Pass hat, wehrte 27 von 29 Schüssen ab und kam auf 93.1 Prozent.

(sda/con)