Bild: keystone

Jason O’Leary wird neuer Trainer der SCL Tigers

Richard Franzén geht Ende Saison, dann kommt Jason O’Leary – die SCL Tigers ersetzen einen geduldigen Ausbildner mit einer Westentaschen-Version von Chris McSorley.

Die Verbindung ist klar: Langnaus Sportchef Marc Eichmann kennt Jason O’Leary: er war Torhüter-Trainer bei Langenthals Meisterteam von 2017. Der Meistertrainer: Jason O’Leary.

Nach dem geduldigen Ausbildner Rikard Franzén (52) nun also der «Westentaschen-McSorley». Diese Trainerwahl macht zwar Sinn. Aber sie ist riskant.

Mit einer Engelsgeduld führt Rikard Franzén die Mannschaft durch diese Saison. Er fordert und fördert die Jungen. Er hält die Disziplin auch nach Niederlagenserien aufrecht. Und sorgt dafür, dass niemand resigniert. Inzwischen haben die Langnauer sechsmal in Serie verloren.

Keine Frage: mit dem neuen Trainer wird eine solche Krise zum Eklat führen. Die Frage ist also: steckt Langnau in der Krise, weil der aktuelle Trainer zu wenig aus dieser Mannschaft herausholt oder funktioniert Langnau dank dem Trainer überhaupt noch?

Die Antwort ist eindeutig: es ist ein Verdienst des Trainers, dass die nominell mit grossem Abstand schwächste Equipe der Liga überhaupt noch von Zeit und Zeit ein Spiel gewinnt.

Sportchef Marc Eichmann ist nun gefordert: wenn es ihm nicht gelingt, für die nächste Saison vier leistungsstarke Ausländer zu finden und mindestens je zwei ligafähige Verteidiger und Stürmer mit Schweizer Pass nach Langnau zu holen, dann braucht Jason O’Leary keinen Wintermantel.

Diese Saison kam der erste Schnee am 1. Dezember. Am Tag, an dem SCB-Trainer Don Nachbaur gefeuert worden ist.

