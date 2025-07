Der erlösende Schweizer Jubel nach dem 1:1 gegen Finnland. Bild: www.imago-images.de

Kommentar

Unsere Lieblings-Schlagzeile von morgen: «Das chunnt eus spanisch vor!»

Die Heim-EM ist für die Schweizer Fussballerinnen bisher ein Erfolg. Nun haben sie nichts mehr zu verlieren. Gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien hoffen sie im Viertelfinal auf die riesige Sensation – und das ganze Land träumt ein bisschen mit.

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Sport»

Die Schweiz wirft Spanien raus? Das chunnt eus spanisch vor!

Nach menschlichem Ermessen hat die Frauen-Nati heute Abend (21 Uhr in Bern) keinen Stich. Die Weltmeisterinnen von 2023 sind auch an diesem Turnier bislang dominant aufgetreten. Diese spanische Auswahl ist eine Übermannschaft.

Dieses Spanien kennt auch Niederlagen

Doch es bleibt die Hoffnung. Ein Lotto-Jackpot wird schliesslich auch geknackt. Warum also nicht heute von der Schweiz – wenn alles passt, und die Sterne richtig stehen? So wie das anderen Teams gegen dieses Spanien schon gelang.



An den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr – vom Stellenwert her mit der WM ganz zuoberst – scheiterten Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Irene Paredes und Co. im Halbfinal gegen Brasilien. Und sie verloren das Spiel um Bronze gegen Deutschland.

Traurige Spanierinnen bei Olympia: Ein Bild, das sich heute gerne wiederholen darf. Bild: keystone

Die Schweiz ist fussballerisch ein anderes, ein kleineres Kaliber. Die beiden spanischen Niederlagen können Pia Sundhages Team dennoch als Beleg dafür dienen, dass niemand unbesiegbar ist. Auch nicht die turmhohen Favoritinnen mit den vielen Stars des FC Barcelona.

Support, der beim Gegner für Bauchweh sorgt

Und wer erinnert sich schon nicht an ein anderes Fussballspiel zwischen der Schweiz und Spanien? 2010 war's, Spanien Europameister und späterer Weltmeister, als die Männer-Nati dank des unvergessenen Treffers von Gelson Fernandes 1:0 gewann.

Jener Erfolg in Südafrika war glückhaft und erkämpft – hatte also jene zwei Komponenten, die auch das Frauen-Team benötigt, wenn der Coup gelingen will. Es muss einen perfekten Tag erwischen und zugleich darf Spanien nicht sein gewohntes Niveau erreichen.

Voller Einsatz, so wie bei Nadine Riesen gegen Island, ist Pflicht, wenn es mit der Sensation klappen soll. Bild: keystone

Helfen soll die Unterstützung von den Rängen. Die Schweiz hat im Wankdorf ein Heimspiel, das Stadion wird rot-weiss sein. Dieser Support trug die Nati bislang durch die EM und ist eine Tatsache, die den Spanierinnen durchaus ein wenig Bauchweh macht – sagen sie zumindest.

Dynamik und Kraft

In der Kabine wird Stürmerin Alisha Lehmann die Kolleginnen vor dem Spiel heiss machen und vielleicht greift sie ganz tief in die musikalische Trickkiste. Statt Hip-Hop könnte sie den Siegersong des Grand Prix der Volksmusik 1987 auflegen. «Das Lied hat Dynamik, Kraft und eine positive Energie!», schwärmt Interpretin Maja Brunner.

Die Schweiz wirft Spanien raus? Es wäre der Moment, wenn Spanierinnen für einmal selbst verblüfft feststellen würden: Das chunnt eus spanisch vor!