Ein Schwede als Arcobello-Ersatz – der SCB hat seine Ausländer



Bild: KEYSTONE

Nun sind die Ausländerpositionen beim SCB besetzt: der Schwede Michael Lindqvist ist gemäss schwedischen Gewährsleuten das «Missing Link» in der SCB-Offensive für die nächste Saison: der Flügel, der den «Knipser» Mark Arcobello ersetzen soll.

Einen starken ausländischen Mittelstürmer hat SCB-Sportchef Alex Chatelain mit dem 29-jährigen schwedischen Mittelstürmer Ted Brithén (von Rögle) bereits unter Vertrag genommen. Was ihm noch fehlte war ein torgefährlicher Flügel als Ersatz für Mark Arcobello (zu Lugano). Auch den hat er nun gemäss Angaben von schwedischen Gewährsleuten vom «Expressen» gefunden. Es soll Michael Lindqvist (25), der Topskorer von Färjestad in der höchsten schwedischen Liga sein. Ein Mann, der im schwedischen Schablonenhockey in den letzten drei Jahren ziemlich genau einen Punkt pro Spiel produziert.

Die Hälfte davon sind jeweils Tore. Diese Saison hat er wegen einer Knieverletzung die Hälfte der Spiele verpasst. Offiziell gibt es keine Bestätigung – ausser dass es nicht ausgeschlossen ist, dass er aus dem noch für eine Saison laufenden Vertrag aussteigen (Klausel für Auslandtransfer) darf – was dafür spricht, dass die Information stimmt.

Michael Lindqvist ist zu wenig gut für die NHL und für die schwedischen WM-Teams, aber zu gut, um «nur» in Schweden zu spielen und auf ein schönes Salär im Ausland zu verzichten. Letzte Saison hat er ein Nordamerika-Abenteuer nach 16 Partien (7 Punkte) in der Farmteamliga AHL abgebrochen.

Damit wären – wenn es denn so kommt - die Ausländerpositionen klug besetzt und Alex Chatelain hätte seine schauderhafte Ausländer-Bilanz um einiges verbessert. Lausannes Topskorer Dustin Jeffrey und Ted Brithén für eine stärkere Mittelachse, Mikael Lindqvist für die Flügelposition und Tomi Karhunen im Tor als Absicherung beim Aufbau von Philip Wüthrich (kommt von Langenthal). Voraussichtlich wird noch ein 5. Ausländer verpflichtet – um vier ausländische Feldspieler zu haben, wenn Philip Wüthrich im Tor steht.

