SCL Tigers: Sportchef Bayer verlässt Langnau, kommt Franzén als Trainer?



Bild: KEYSTONE

Langnau ab 1. Juli ohne Sportchef und ein heisser Kandidat auf den Trainerjob

Marco Bayer übernimmt ab 1. Juli beim Verband das Amt eines U 20-Nationaltrainers. Die SCL Tigers haben ihren Sportchef ohne Ablösesumme freigegeben. Immer mehr zeichnet sich ab, dass Rikard Franzén neuer Cheftrainer wird.

Sein Vertrag wäre noch bis zum 31. Dezember gelaufen. Nun übernimmt der Verband Marco Bayer ab dem 1. Juli und die Langnauer sparen sechs Monatslöhne ihres Sportchefs, den sie so oder so per 31. Dezember gefeuert hätten. Grund genug, nun doch auf eine Ablöse für die vorzeitige Freigabe zu verzichten. Der Verwaltungsrat hat gestern Abend diese Lösung einstimmig abgesegnet.

Ab dem 1. Juli sind nun die beiden wichtigsten Positionen – die des Sportchefs und des Cheftrainers – bei den SCL Tigers nicht mehr besetzt. In Zeiten der Krise sind vorerst keine Neueinstellungen geplant. Marco Bayer wird für die restliche Amtszeit eine «Lame Duck» («lahme Ente») sein: so nennen die Amerikaner jeweils ihren Präsidenten in den letzten Wochen seines Amtes, wenn er keinen Einfluss mehr auf wichtige Entscheidungen nehmen kann.

Bild: KEYSTONE

Seit Marco Bayers Versuch, seinem Kumpel Lars Leuenberger den Cheftrainerjob zuzuschanzen, am Veto des Verwaltungsrates gescheitert ist, ruht die Suche nach einem neuen Trainer. Lars Leuenberger wird nun Assistent des noch zu bestimmenden neuen SCB-Trainers.

Immer mehr zeichnet sich ab, dass Langnaus bisheriger Assistent Rikard Franzén (52) zum Chef befördert wird. Der Schwede hat in den letzten sechs Jahren als Assistent von Heinz Ehlers gearbeitet, zuerst in Lausanne, dann in Langnau. Er könnte tatsächlich nicht nur die kostengünstigste, sondern auch die fachlich beste Lösung sein. Die Mannschaft ist ja ganz nach den taktischen Wünschen von Heinz Ehlers zusammengestellt worden. Da macht es Sinn, einem Trainer das Amt zu übergeben, der in den Grundzügen die gleichen taktischen Lehren vertritt.

Bild: KEYSTONE

Rikard Franzén hat signalisiert, dass er bereit ist, den Job zu machen – sein Vertrag als Assistent würde so oder so noch bis zum Ende der nächsten Saison laufen. Er geniesst in der Kabine viel Respekt. Auch, weil er immer wieder mal seinem Chef Heinz Ehlers so heftig widersprochen hat, dass der Wortwechsel durch die Türe des Trainerbüros gut zu hören war.

Wer neuer Sportchef wird, ist nach wie vor offen. Vorerst wird auf eine Neubesetzung dieser Position verzichtet. Mit dem ehemaligen Sportchef Jörg Reber (jetzt für den Nachwuchs zuständig), Stanley Cup-Sieger Martin Gerber, Chefscout Alfred Bohren und Berater Simon Schenk gibt es bei weitem genug fachliche Kompetenz in der Organisation für Transferentscheide, wie etwa die Verpflichtung von ausländischem Personal. So oder so haben die SCL Tigers bis auf weiteres Einstellungsstop.

