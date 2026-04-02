Die Lohnunterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz sind definitiv höher als 13.90 Euro. Bild: www.imago-images.de

So viel verdienen die Deutschen – und so gross sind die Unterschiede zur Schweiz

Im Vergleich zur Schweiz verdient man in Deutschland deutlich weniger – doch erst der Blick auf Median und Verteilung zeigt, wie gross die Unterschiede wirklich sind.

Philipp Reich Folge mir

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Wie viel verdient man eigentlich in Deutschland? Neue Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen: Die Löhne steigen – aber die Unterschiede zwischen Arm und Reich bleiben gross. Laut der Verdiensterhebung 2025 lag das durchschnittliche Bruttojahresgehalt von Vollzeitbeschäftigten im letzten Jahr in Deutschland bei 64'441 Euro, inklusive Sonderzahlungen wie Ferien- oder Weihnachtsgeld. Monatlich kommen die Beschäftigten in unserem nördlichen Nachbarland also auf rund 5370 Euro brutto im Schnitt.

Aber aufgepasst: Wenige besonders hohe Verdienste treiben den Schnitt nach oben. Einen besseren Eindruck vom Lohngefüge in Deutschland erhält man, wenn man den Bruttomedianlohn betrachtet. Dieser lag 2025 einschliesslich Sonderzahlungen bei 54'066 Euro pro Jahr, also 4506 Euro pro Monat. Die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland verdiente mehr oder genau diesen Betrag, während die andere Hälfte weniger erhielt.

Spannend wird es bei der Verteilung der Einkommen. Daten des Statistischen Bundesamts zeigen, wie weit die Löhne auseinandergehen: Die obersten 10 Prozent der Vollzeitbeschäftigten erzielten 2025 einen Bruttojahresverdienst von 100'719 Euro oder mehr. Die 10 Prozent am unteren Ende der aufsteigend sortierten Verteilung verdienten 33'828 Euro brutto oder weniger.

Das bedeutet: Zwischen den unteren und oberen Einkommen liegen teils mehr als 60’000 Euro Unterschied pro Jahr – und zur absoluten Spitze sogar ein Vielfaches davon. Denn das Top-1-Prozent verdient in Deutschland 219'110 Euro oder mehr.

Die prozentuale Verteilung der Bruttomonatsverdienste vom April 2025 zeigt, dass fast zwei Drittel der Deutschen zwischen 3000 und 5000 Euro pro Monat verdienen und lediglich rund 10 Prozent mehr als 7000 Euro.

Die Entwicklung zeigt im Schnitt etwas nach oben: 2025 sind die Löhne nominal um 4,2 Prozent gestiegen, real – also nach Abzug der Inflation – noch um 1,9 Prozent. Nach Jahren mit hoher Teuerung ist das zumindest ein erstes Zeichen der Erholung.

Dennoch bleibt das Einkommensniveau in Deutschland deutlich unter demjenigen in der Schweiz. Hierzulande lag der Bruttomedianlohn 2024 bei 7024 Franken pro Monat, was umgerechnet aktuell 7625 Euro entspricht. Hochgerechnet aufs Jahr liegt das Medianeinkommen in der Schweiz bei rund 84’300 Franken (91'500 Euro) – also deutlich über den häufigsten Einkommen in Deutschland.

Doch der Vergleich hat einen Haken: Die Lebenshaltungskosten sind in der Schweiz massiv höher. Besonders die Mieten und die Krankenkassenprämien drücken aufs Budget. Dennoch liegt das verfügbare Einkommen in der Schweiz am Ende klar über demjenigen in Deutschland. Gemäss einer Studie des Marktforschungsinstituts NielsenIQ ist die Kaufkraft in der Schweiz mit 53'011 Euro fast doppelt so gross wie in Deutschland (29'566 Euro).