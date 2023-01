Kultstürmer Matthias Rossi muss Gottéron verlassen – wechselt er nach Langnau?

Die gleiche Nummer wie Valentino Rossi

Matthias Rossi trägt die Nummer 46 zu Ehren von Valentino Rossi, der im November 2021 seine Karriere beendet hat. Aber der einzige Hockeyspieler ist er in dieser Sache nicht. Auch Zugs Lino Martschini (28) ist auf dem Eis mit der 46 unterwegs. Auch er trägt diese Nummer wegen Valentino Rossi. Nur weiss er es offenbar nicht.



Matthias Rossi hat einmal erzählt: «Ich habe Lino mal gefragt, warum er eigentlich auch die 46 gewählt habe. Er sagte mir, während den Ferien in Italien sei ihm damals als Kind an allen möglichen Orten diese Nummer 46 aufgefallen. Da habe er gedacht, das sei sicherlich eine coole Nummer.» Schon Anfang dieses Jahrhunderts prangte in Italien allerorten, auf Flaggen und T-Shirts, auf Werbetafeln und Autos die 46 von Valentino Rossi.