«Nie erlebt, dass so einseitig gepfiffen wurde»: Das sagen die Schweizer nach dem WM-Aus

«Ich war schon bei Abpfiff so stolz auf das Team und darauf, was wir während des Turniers und heute gegen den Weltmeister gezeigt haben. Argentinien hatte keine Chance – ich kann mich an keine Torchance aus dem Spiel heraus erinnern, wo wir sagen mussten: Da hatten wir jetzt Glück. Es war nichts. Ohne die Rote Karte wäre das Spiel eher auf unsere Seite gekippt. Auch in Unterzahl haben wir aber ein Superspiel hingelegt und wenn du dann in der 112. Minute so ein Tor kassierst, ist es schwierig.



Es ist schade, so auszuscheiden, weil wir hätten gewinnen können. Wenn man dann auch noch den Schiedsrichter gegen sich hat, ist es noch schwieriger. Jede Kleinigkeit hat er für sie gepfiffen. Ich habe noch nie ein Spiel erlebt, in dem so einseitig gepfiffen wurde. Für sie gab es in 90 Minuten keine Gelbe Karte, alle ihre Schwalben – nichts. Und bei Breel gibt es dann für ein Foul, das nie so schlimm war, Gelb. Aber jetzt können wir es nicht mehr ändern. Es wird einige Zeit vergehen, um das zu verdauen und auch unseren Erfolg zu realisieren. Aber wir sind unglaublich stolz auf uns.»