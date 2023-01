Fliegender Wechsel

Ajoie-Legende Hauert tritt Ende Saison zurück +++ Goalie-Talent Patenaude in den Jura

Während die aktuelle National-League-Saison noch läuft, planen die Klubs bereits wieder die Kader für die nächste Saison. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2023/24

Die aktuellsten Transfers und Verlängerungen

Hauert tritt Ende Saison zurück

Der HC Ajoie verliert ein Urgestein. Der Captain Jordane Hauert tritt Ende Saison zurück. Der 36-jährige Verteidiger steht in der 22. Saison mit seinem Stammklub, mit dem er im Frühling 2021 den Aufstieg in die National League realisiert hat. Er hat bislang 1015 Spiele und 566 Skorerpunkte (112 Tore/454 Assists) verbucht. (nih/sda)

Goalie-Talent Patenaude zu Ajoie

Der HC Ajoie gibt die Verpflichtung des 20-jährigen Torhüters Noah Patenaude bekannt. Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger war zuletzt vom kanadischen Juniorenteam Saint John Sea Dogs an Ambri-Piotta ausgeliehen worden, kam allerdings bloss in der Swiss League beim Farmteam Biasca Ticino Rockets zum Einsatz. Nun unterschrieb er bei Ajoie einen Vertrag bis 2025. Patenaude wechselte 2019 von Biel nach Kanada. Er nahm für die Schweiz an zwei U20-Weltmeisterschaften teil. (nih/sda)

Rossi von Gottéron zu Langnau

Matthias Rossi wechselt per sofort von Fribourg-Gottéron zu Langenau. Am Dienstag trifft dann bereits mit seinem neuen Klub auf seinen Ex-Klub.

Ajoie verlängert mit Brennan und holt Fischer

Das National-League-Schlusslicht Ajoie verlängert den Vertrag mit seinem amerikanischen Verteidiger T. J. Brennan um zwei Jahre bis 2025. Ausserdem holen die Jurassier von Ambri-Piotta mit Jannik Fischer einen weiteren Verteidiger. Der 32-jährige ehemalige Internationale unterschrieb für eine Saison. (dab/sda)

Langnau verpflichtet Brian Zanetti

Die SCL Tigers holen Verteidiger Brian Zanetti. Der 19-Jährige wird mit einem Vertrag bis Ende der Saison 2024/25 ausgestattet.Der in Lugano ausgebildete Zanetti wurde beim NHL-Draft 2021 etwas überraschend in der 4. Runde an 110. Position von den Philadelphia Flyers gedraftet. Im Herbst absolvierte er die Saisonvorbereitung mit dem NHL-Team, wurde jedoch nicht ins Kader aufgenommen. Derzeit bestreitet er seine zweite Saison mit den Peterborough Petes in der kanadischen Juniorenliga OHL. (nih/sda)

Zwei neue Stürmer zu Kloten

Der EHC Kloten verpflichtet auf die kommende Saison hin zwei neue Stürmer. Von Genève-Servette stösst Deniss Smirnovs, ein 23-jähriger Lette mit Schweizer Lizenz, zum Aufsteiger. Aus der kanadischen Juniorenliga QMJHL kehrt der 19-jährige Joel Marchon in die Schweiz zurück. Er ist der jüngere Bruder von Marc Marchon, der bereits bei Kloten spielt. (mom/sda)

Rossi und Meier nach Langnau

Die SCL Tigers haben für die kommenden zwei Saisons den 32-jährigen Stürmer Matthias Rossi (Bild) und den 20-jährigen Verteidiger Noah Meier verpflichtet. Rossi bestreitet aktuell seine fünfte Saison bei Fribourg-Gottéron, die durchschnittliche Einsatzzeit beträgt allerdings nur etwas mehr als sieben Minuten. Für Fribourg kam eine Vertragsverlängerung mit dem sechsfachen Internationalen nicht in Frage.

Meier gilt es grosses Talent, dennoch setzen die ZSC Lions nicht auf ihn. In der aktuellen Saison spielte er noch keine Minute in der National League. Von daher ist der Wechsel nach Langnau ein logischer Schritt. Ausserdem gaben die Emmentaler bekannt, dass die Verträge der Verteidiger Sebastian Schilt und Miro Zryd um je ein Jahr verlängert wurden. (ram/sda)

Die Übersicht

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

wechselt zu den SCL Tigers

HC Lugano

Zugänge ✅

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

wechselt zu den SCL Tigers



SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Eliva Riva (Verteidiger, 24)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

🇨🇭 Yannick Zehnder (Stürmer, 24)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Samuel Kreis (Verteidiger, 28)

wechselt zum SC Bern​

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

wechselt zu den SCL Tigers

HC Davos

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇸🇪 Magnus Nygren (Verteidiger, 32)

wechselt zurück nach Schweden

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Genf-Servette

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇸🇪 Henrik Tömmernes (Verteidiger, 32)

kehrt zurück nach Schweden



🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

wechselt zum EHC Kloten



Lausanne

Zugänge ✅

🇨🇭 Connor Hughes (Goalie, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron

Abgänge ❌

…

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Yanik Burren (Verteidiger, 25)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

wechselt zum HC Ajoie

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭 Julian Schmutz (Stürmer, 28)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Matthias Rossi (Stürmer, 32)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Noah Meier (Verteidiger, 20)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Brian Zanetti (Verteidiger, 19)

kommt vom HC Lugano​

Abgänge ❌

…

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Colin Gerber (Verteidiger, 24)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Tim Grossniklaus (Verteiiger, 27)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 23)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭 Jannik Fischer (Verteidiger, 32)

kommt vom HC Ambri-Piotta

🇨🇭 Noah Patenaude (Goalie, 20)

kommt von den Saint John Sea Dogs (Kanada)

Abgänge ❌

…

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭 Dominik Diem (Stürmer, 25)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Leandro Profico (Verteidiger, 32)

wechselt zum EHC Kloten



🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 23)

kommt von Genève-Servette

🇨🇭 Joel Marchon (Stürmer,19)

kehrt aus Kanada zurück​

Abgänge ❌

🇫🇮 Jesper Peltonen (Verteidiger, 24)

geht zum HC Lugano



