Hrubec (32) stiess im Sommer 2022 aus der russischen KHL zu den ZSC Lions. Er wurde Meister in Tschechien mit Ocelari Trinec (2019) und in Russland mit Awangard Omsk (2022). Mit der tschechischen Nationalmannschaft bestritt er drei Weltmeisterschaften und einmal Olympische Spiele. (abu/sda)

Der SC Bern und Jesse Zgraggen lösen den bis im Frühling 2024 gültigen Vertrag per sofort auf. Der 30-jährige Verteidiger, der im Sommer 2022 von Davos zu Bern gestossen ist, wechselt innerhalb der National League zum Tabellenletzten Ajoie . Bei den Jurassiern, für die er sich bis Ende Saison verpflichtet hat, trifft er auf Trainer Christian Wohlwend, mit dem er schon während seiner Zeit im Bündnerland zusammengearbeitet hat. (nih/sda)

Johnny Kneubühler wechselt auf die kommende Saison von Ambri-Piotta zu Biel . Der 27-jährige Stürmer, der in seiner sechsten Saison mit den Leventinern steht, bestritt im Frühling dieses Jahres im Rahmen der WM-Vorbereitung seine ersten Länderspiele für die Schweiz. In Biel unterschrieb Kneubühler einen für drei Saisons gültigen Vertrag. (nih/sda)

Was watson-Eismeister Klaus Zaugg schon lange wusste, ist nun bestätigt : Nationalverteidiger Dominik Egli hat seinen Vertrag mit dem HC Davos verlängert. Der 25-Jährige unterschrieb für zwei weitere Jahre bis 2026 bei den Bündnern, besitzt allerdings eine Ausstiegsklausel für einen allfälligen Wechsel nach Schweden. Mit Davyd Barandun hat zudem ein weiterer HCD-Verteidiger seinen Vertrag bis 2026 verlängert. (abu)

Alex Formenton bleibt dem HC Ambri-Piotta über den Jahreswechsel hinaus erhalten. Die Leventiner zogen in dem zunächst bis Ende Dezember befristeten Vertrag die Option für eine Verlängerung bis Saisonende. (dab/sda)

Der HC Ajoie bindet seinen Topskorer Jonathan Hazen langfristig an sich. Der 33-jährige Stürmer aus Kanada erhielt bei den Jurassiern einen bis Ende Saison 2025/26 gültigen Vertrag, mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr. Hazen spielt seit 2015 für Ajoie. (abu/sda)

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Genügsamkeit statt Siegermentalität rund ums Hockey-Nationalteam

Acht Niederlagen in Serie in diesem Jahr. Verlieren wird für unser Hockey-Nationalteam zur schlechten Gewohnheit. Die hohen Zielsetzungen (WM-Halbfinal) verkommen so immer mehr zu Maulheldentum.

Die kurioseste Situation, die es je für einen Hockey-Nationaltrainer gegeben hat: Patrick Fischer wird für gute Arbeit bestraft. Gute Arbeit? Nach der achten Niederlage in Serie? So ist es.