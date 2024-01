Fliegender Wechsel

Trotz neuem Vertrag in Davos: Egli zieht es nach Schweden +++ Bukarts verlässt Biel

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Dominik Egli zieht es nach Schweden

Zwar hat Dominik Egli den Vertrag mit dem HC Davos im Dezember bis 2025 verlängert, dennoch verlässt er den Rekordmeister im Sommer. Wie die Bündner mitteilten, nutzt der 25-jährige Nationalverteidiger eine Klausel, die es ihm bis Ende Januar ermöglicht, sich einem schwedischen Verein anzuschliessen. Allerdings ist noch nicht bekannt, wohin es ihn zieht. Egli gehört zu den besten Schweizer Offensivverteidigern. (nih/sda)

Bild: keystone

Rihards Bukarts verlässt Biel in Richtung Tschechien

Der lettische Internationale Rihards Bukarts verlässt den EHC Biel. Der 28-jährige Stürmer wechselt per sofort nach Tschechien zu Vitkovice.

Bukarts war im Oktober mit einem bis im Januar gültigen Vertrag nach Biel gewechselt, um das wegen zahlreicher verletzten Stürmer ausgedünnte Kader der Seeländer zu verstärken. Der Lette bestritt elf Spiele mit dem letztjährigen Playoff-Finalisten und verbuchte dabei ein Tor und ein Assist. (kat/sda)

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron verpflichtet zwei junge Spieler

Fribourg-Gottéron gibt für die nächsten Saisons die Verpflichtung von zwei jungen Spielern bekannt. Jeremi Gerber (23) kommt vom HC Lugano und der zuletzt mehrheitlich leihweise für Basel spielende Santiago Näf (21) vom SC Bern. (hah/sda)

Erneute Schulteroperation und Klubwechsel bei Mika Henauer

Mika Henauer muss die Saison vorzeitig beenden. Der Verteidiger des SC Bern, der zuletzt an den EHC Kloten ausgeliehen war, muss sich in den nächsten Tagen erneut einer Operation an der Schulter unterziehen. Nachwirkungen der letzten Operation erfordern einen neuerlichen Eingriff. Dieser dient als Vorsichtsmassnahme. Bereits 2022 wurde Henauer drei Mal an der Schulter operiert und fiel lange aus.

Seine sportliche Zukunft hat der 23-jährige Henauer, dessen Vertrag beim SCB im Frühling ausläuft, geregelt. Er unterschrieb mit den SC Rapperswil-Jona Lakers einen für die nächsten zwei Saisons gültigen Vertrag. (nih/sda)

Bild: keystone

Birbaum hört Ende Saison auf

Alain Birbaum, der Verteidiger in Diensten von Ajoie, beendet nach dieser Saison seine lange Karriere. Der 38-jährige Freiburger bestritt über 800 Partien in der höchsten Schweizer Liga. Die meiste Zeit spielte er für seinen Stammklub Fribourg-Gottéron und den HC Ajoie, mit dem er 2020 Cupsieger geworden und in der Folgesaison in die National League aufgestiegen ist. Ab April wird Birbaum seine Erfahrung als Profitrainer in die Nachwuchsorganisation der Jurassier einbringen. (nih/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp

Biel verpflichtet U20-Nationalspieler

Rodwin Dionicio wechselt auf die kommende Saison hin zum EHC Biel. Der 19-jährige Verteidiger unterschreibt bei den Seeländern einen Dreijahresvertrag. Der Schweizer U20-Internationale, der auch den amerikanischen Pass besitzt, spielt aktuell seine dritte Saison in der kanadischen Juniorenliga OHL. Letzten Sommer wurde Dionicio von den Anaheim Ducks gedraftet. (nih/sda)

Pouliot folgt bei Sierre auf Sarault

Der Kanadier Mario Pouliot übernimmt bis zum Saisonende das Traineramt beim HC Sierre, dem Tabellensechsten der Swiss League. Der 60-Jährige bringt mehr als 30 Jahre Coaching-Erfahrung mit. Mehrere Spielzeiten lang war er General Manager und Cheftrainer in der Junior Major League von Québec, einer wichtigen Station auf dem Weg in die NHL. 2019 wurde er in Kanada zum Coach of the Year ausgezeichnet.

Zu den Spielern, mit denen Pouliot zusammenarbeitete und die er coachte, gehörten Namen wie Nikita Kutscherow, Sven Andrighetto und Jason Fuchs. Ausserdem ist Pouliot der Schwiegervater des kanadischen Sierre-Stürmers Eric Castonguay. (ram/sda)

Sidler wechselt von Lausanne zu Kloten

Dario Sidler verlässt den Lausanne HC und wechselt per sofort innerhalb der National League zum Tabellenvorletzten EHC Kloten. Mit den Zürcher Unterländern unterzeichnete der 20-jährige Verteidiger einen bis zum Ende der Saison 2026/27 gültigen Vertrag.

Sidler wurde beim EV Zug ausgebildet und wechselte zu Beginn der letzten Saison nach Lausanne. In der laufenden Meisterschaft bestritt er 13 Spiele für die Waadtländer, dazu absolvierte er mit La Chaux-de-Fonds 23 Partien in der Swiss League. (ram/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel



🇱🇻 Bukarts (Stürmer, 28)

wechselt ins Ausland



Gerüchte 💬

🇨🇭Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 19)

kommt aus der kanadischen Juniorenliga OHL

Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

beendet nach der Saison die Karriere

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug​



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

kommt vom ECH Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 25)

wechselt nach Schweden​

Gerüchte 💬

🇨🇭Dominik Egli (Verteidiger, 25)

könnte nach Schweden wechseln

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Alain Birbaum (Verteidiger, 38)

beendet nach der Saison die Karriere



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...