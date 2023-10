Der Eismeister-Check – hier gibt es alle Teams in der Übersicht

Gleichzeitig verleiht der dreifache Meister Verteidiger Arno Nussbaumer an La Chaux-de-Fonds. Der 20-Jährige war zuletzt überzählig und soll beim aktuellen Zweiten der Swiss League Spielpraxis sammeln. (sda)

Sven Leuenberger spielt auch in der nächsten Zukunft für den EV Zug . Der 24-jährige Center hat den Ende Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig um vier Jahre verlängert. (abu/sda)

Jurco bringt Erfahrung aus 231 NHL-Partien mit. Zuletzt hielt er sich in seiner Heimat fit, nachdem er vergangene Saison beim chinesischen KHL-Teilnehmer Kunlun Red Star unter Vertrag stand. (kat/sda)

Der HC Davos verpflichtet aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle diverser Leistungsträger den Flügelstürmer Tomas Jurco . Der 30-jährige Slowake stösst per sofort für vorerst einen Monat zu den Bündnern.

Der HC Lugano gibt die Verpflichtung von David Aebischer für die nächste Saison bekannt. Der 23-jährige Freiburger, der von Patrick Fischer diesen Frühling erstmals in die A-Nati berufen wurde, kommt von den Rapperswil-Jona Lakers und unterschreibt bei den Tessinern einen Fünfjahresvertrag. (abu/sda)

Der EHC Biel gibt die Vertragsverlängerung mit Fabio Hofer bekannt. Der 32-jährige Stürmer, dessen Vertrag im Seeland kommenden Frühling ausgelaufen wäre, bindet sich für vier weitere Jahre an den Playoff-Finalisten der Vorsaison. (nih/sda)

