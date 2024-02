Bei den Waadtländern wurde Punnenovs, der an der letzten WM zu Lettlands Bronze-Team gehörte, den Vorschusslorbeeren nie gerecht. In dieser Saison musste der 29-Jährige mehrheitlich Neuzugang Connor Hughes oder dem jungen Kevin Pasche den Vortritt lassen. Punnenovs bestritt nur 15 Spiele und gehörte mit einer Fangquote von 87,88 Prozent zu den statistisch schlechtesten Torhütern der Liga. (sda)

Damit kehrt Punnenovs zu jenem Klub zurück, mit dem er 2013 in der höchsten Schweizer Liga debütiert hat. Nach dem Abstieg der Lakers im Frühjahr 2015 wechselte er zu den SCL Tigers, nach sieben Jahren in Langnau nahm ihn auf die letzte Saison Lausanne unter Vertrag.

Sein vom SCB an Servette ausgeliehener Landsmann Julius Honka spielt noch bis Ende dieser Woche in Genf. Laut SCB-Sportchef Andrew Ebbett wird die Situation rund um den 28-jährigen Verteidiger während der Nationalmannschaftspause von nächster Woche neu beurteilt. (ram/sda)

Der HC Lugano hat bis zum Ende der laufenden Saison den Amerikaner Matt Tennyson unter Vertrag genommen. Der 33-jährige Verteidiger hat seit 2013 für fünf verschiedene Klubs 173 NHL-Spiele absolviert, den Grossteil seiner Karriere verbrachte er jedoch in der AHL. In dieser Saison war Tennyson vereinslos. (kat/sda)

Ambri-Piotta kann in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auf die Dienste des kanadischen Verteidigers Jared McIsaac zählen. Der 23-Jährige wurde 2020 mit Kanada U20-Weltmeister, der Sprung in die NHL blieb ihm aber verwehrt. In dieser Saison bestritt McIsaac 15 Partien für das AHL-Team der Grand Rapids Griffins. Nun spielt er auf Leihbasis für die Leventiner. (nih/sda)

Israelische Truppen in Spital in Chan Junis eingedrungen ++ Lazzarini: «Man kann Rafah nicht evakuieren»

Real Madrid und Manchester City lassen im Champions-League-Achtelfinal nichts anbrennen

Real Madrid und Manchester City kommen in den ersten Achtelfinal-Hinspielen am Dienstag zu Auswärtssiegen. Die Spanier gewinnen in Leipzig 1:0, die Engländer in Kopenhagen 3:1.

Einer brilliert meistens bei Real Madrid, musste auch Leipzig feststellen. Am Mittwochabend war es Brahim Diaz, der mit einem herrlichen Solo kurz nach der Pause das bisherige Spielgeschehen auf den Kopf stellte und dem Rekordgewinner der Champions League einen schmeichelhaften Sieg bescherte.