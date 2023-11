Fliegender Wechsel

Luca Hischier vor Wechsel zu Servette +++ Van Pottelberghes Wechsel nach Lugano fix

Kaum hat die National-League-Saison begonnen, gibt es schon Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25.

Luca Hischier vor Wechsel zu Servette

Biels Sportchef Martin Steinegger hat Nationalstürmer Luca Hischier eine Verlängerungsofferte gemacht. «Aber ich habe noch keine Antwort erhalten.» Kein Wunder: Der Bruder von New Jersey-Captain Nico Hischier steht vor einem Wechsel zu Meister Servette.

Nationaltorhüter Joren van Pottelberghe (zu Lugano), Nationalverteidiger Yannick Rathgeb (zu Gottéron) und die Nationalstürmer Tino Kessler (Davos) und Mike Künzle (Zug) haben für nächste Saison bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden. Und nun wird Biel wohl auch Nationalstürmer Luca Hischier auf nächste Saison verlieren. Gewährsleute aus Genf melden bereits seine Verpflichtung. Mit einem Mehrjahresvertrag und – wörtliche Botschaft – «Big Money». Da habe Martin Steinegger mi seiner Zweijahres-Offerte keine Chance.

Kann das sein? Macht das Sinn? Ja, durchaus, Luca Hischier ist zwar kein Titan, aber er gehört zu den meistunterschätzten Spielern der Liga. Sein Potenzial liegt bei 15 Toren und 30 Punkten, maximal. Für die Rolle eines Leitwolfes fehlt ihm bisher die Konstanz. Aber wer Meister werden oder bleiben will, braucht Spieler wie Luca Hischier ihn der dritten und vierten Linie. Servettes Sportchef Marc Gautschi investiert also in die für den Kampf um den Meistertitel unerlässliche Kadertiefe. Für Martin Steinegger bleibt ein Trost: Das für Luca Hischier reservierte Budget kann er nun auch für Transferinvestitionen einsetzen – er hat dafür nun mehr als eine Million zur Verfügung

Luca Hischier soll vor einem Wechsel zum Meister stehen. Bild: keystone

Van Pottelberghe von Biel zu Lugano

Torhüter Joren van Pottelberghe wechselt innerhalb der National League auf die kommende Saison hin den Arbeitgeber. Der derzeit beim EHC Biel tätige Schweizer Internationale mit belgischen Wurzeln spielt in den kommenden drei Jahren für den HC Lugano.

Der 26-jährige Van Pottelberghe, der beim EV Zug die Nachwuchsstufen durchlaufen und danach seine sportliche Entwicklung in Schweden bei Linköping vorangetrieben hat, hatte sich nach seiner Rückkehr in die Schweiz dem HC Davos angeschlossen. (kat/sda)

EV Zug verpflichtet Mike Künzle

Wie watson-Eismeister Klaus Zaugg gestern schon berichtete, hat der EV Zug Mike Künzle vom EHC Biel verpflichtet. Der 29-jährige Stürmer mit der Erfahrung von 24 Länderspielen unterschrieb bei den Zentralschweizern einen Vertrag über zwei Jahre.

Künzle debütierte am 12. September 2013 bei den ZSC Lions in der höchsten Liga. Mit den Zürchern gewann er 2014 und 2018 den Meistertitel, ehe vor fünf Jahren zu Biel stiess. Nun entschied er sich für einen weiteren Wechsel. «Mike hat sich zu einem Powerstürmer mit Gardemassen entwickelt und ist im besten Eishockey-Alter», liess sich der Zuger Sportchef Reto Kläy zitieren. (abu/sda)

HC Davos holt drei Bündner

Der HC Davos gibt die Verpflichtung von Luca Hollenstein, Nico Gross und Tino Kessler bekannt. Alle drei haben ihre Wurzeln in Graubünden. Vom EV Zug stossen mit Torhüter Hollenstein und Verteidiger Gross zwei 23-Jährige mit je einem Zweijahresvertrag zu den Davosern. Ihre ersten Schritte hatten die beiden beim EHC Chur respektive beim EHC St. Moritz gemacht.

Für Stürmer Kessler, der einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben hat, ist es eine Rückkehr. Der 27-Jährige, der beim EHC Flims und dem HC Prättigau-Herrschaft ausgebildet wurde, gab beim HCD sein Debüt in der National League. Nach einer Leihe wechselte er vor drei Jahren definitiv zum EHC Biel, mit dem er in der vergangenen Saison den Playoff-Final erreichte und dabei in 69 Spielen 35 Skorerpunkte beisteuerte. (nih/sda)

Künzle verlässt Biel

Aus einem wochenlangen Gerücht ist Gewissheit geworden: Powerstürmer Mike Künzle hat Biels Sportchef Martin Steinegger mitgeteilt, dass er Ende Saison gehen wird.

Im Sommer 2018 zog Künzle von Zürich nach Biel. Hier hat er sich zu einem Powerstürmer der besonderen Art entwickelt: Mit einer Postur für die NHL (193 cm/95 kg) und mit dem Gespür für Dramatik: Er unterscheidet sich nicht durch die Statistik von anderen Offensivspielern seiner Art. 13 Schweizer Stürmer haben beispielsweise letzte Saison in der Qualifikation mehr Tore erzielt – aber in den Playoffs waren es nur noch drei. Mit dem Treffer zum 4:3 in Bern nach 59:58 Minuten entschied er den Viertelfinal gegen den SCB und sicherte sich «ewigen Ruhm». Zum ersten Mal in der Geschichte kippte Biel den SCB aus den Playoffs und erreichte später zum ersten Mal den Final. Kurzum: Mike Künzle ist nicht ein Mann der vielen, aber ein Mann der wichtigen Tore. Qualität statt Quantität.

Bild: keystone

Nun hat er seinem Sportchef mitgeteilt, dass er Ende Saison gehen wird. Ein Pokerspiel gab es nicht. Ja, Martin Steinegger hat ihm nicht einmal eine konkrete Verlängerungsofferte unterbreitet und über Geld ist gar nie gesprochen worden. Weil es eben nicht um Geld geht: Mike Künzle ist 29 Jahre alt, er stürmt seit sechs Jahren für Biel. Nun ist der Moment für einen Wechsel, für eine neue Herausforderung gekommen. Auch für unanständig viel Geld hätte er in Biel nicht verlängert und Biel hat ja sowieso nicht unanständig viel Geld. Künzle verlässt Biel also in bestem Einvernehmen und kümmert sich um eine neue sportliche Herausforderung.

Nächste Woche wird die Frage nach dem neuen Arbeitgeber beantwortet. Mike Künzle geht es um das beste Gesamtpaket. Also um beste sportliche Voraussetzungen und um ein optimales Umfeld. Da er nicht zu den ZSC Lions zurückkehren wird und der SCB nie Interesse zeigte, hat Zugs Sportchef Reto Kläy mit grossem Abstand die besten Karten. Er kann alles bieten: Mit Dan Tangnes den Trainer mit der wahrscheinlich besten Kombination aus Fach- und Sozialkompetenz, mit dem Sportwissenschaftszentrum OYM die bestmögliche sportliche Infrastruktur, mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft die maximale sportliche Zielsetzung mit der Aussicht, nach zwei Meisterschaften mit den ZSC Lions (2014 und 2018) in Zug einen dritten Titel zu holen und – nicht zu vergessen – als Dreingabe den steuerlichen Vorteil des Standortes Zug, der bei den schönen Salären von Hockeystars nicht ganz unwichtig ist.

Oder anders gesagt: Wenn Mike Künzle nicht in Zug, sondern in Davos oder bei Gottéron unterschreiben sollte, dann darf, dann kann, ja dann muss Reto Kläy zumindest sanft gerügt werden. Ob Mike Künzle kommt oder nicht, kann nämlich die Meisterschaft im Frühjahr 2025 für oder gegen Zug entscheiden. (kza)

Rathgeb kehrt zu Fribourg-Gottéron zurück

Jetzt ist es bestätigt: Verteidiger Yannick Rathgeb wird den EHC Biel im Sommer verlassen und sich seiner alten Heimat Fribourg-Gottéron anschliessen. Der 28-Jährige hat bei den Drachen einen Vertrag über fünf Jahre bis 2029 unterschrieben. (abu)

Fahrni unterschreibt bei den SCL Tigers

Die SCL Tigers verpflichten den Center Joshua Fahrni vom Kantonsrivalen SC Bern. Der 21-Jährige, der bereits 128 Spiele in der National League absolviert hat und sechsmal für die A-Nationalmannschaft auf dem Eis stand, unterschrieb bis in den Frühling 2026.

Gleichzeitig verlängerten die Emmentaler den Vertrag eines Stammspielers. Der Verteidiger Samuel Erni aus dem Thurgau bestreitet bereits die achte Saison mit den Tigers und darf noch eine neunte anhängen. Der neue Kontrakt des 32-Jährigen läuft erst in anderthalb Jahren aus. (nih/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano



Gerüchte 💬

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

soll zu Servette wechseln



Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

Gerüchte 💬

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

soll zu Ambri-Piotta wechseln



Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬



🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

soll von Biel kommen

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



Abgänge ❌

Gerüchte 💬

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

soll vom HC Davos kommen

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

soll zum HC Ajoie wechseln

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

