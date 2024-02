Fliegender Wechsel

Servette holt Swiss-League-Topskorer Stukel +++ Pokka wechselt definitiv zum SCB

Die National-League-Saison 2023/24 ist in vollem Gang, doch es gibt schon viele Wechsel fürs nächste Jahr. Hier gibt es die Transfer-Übersicht für 2024/25 – und die Wechsel, die ab sofort gelten.

Servette holt Swiss-League-Topskorer Stukel

Jakob Stukel, der beste auf dem einheimischen Markt erhältliche Ausländer wechselt nicht zum SC Bern. Wie watson-Eismeister Klaus Zaugg weiss, wird der Kanadier, der die Swiss League zu Wasser, zu Land und in der Luft dominiert, nach dem Saisonende von Basel zu Meister Servette wechseln.

Bild: www.imago-images.de

Im besten Alter (26), kräftig und robust, schnell und schlau: Jakob Stukel (83 cm/88 kg) wäre eigentlich gut genug für die höchste Liga. Aber er dominiert für Basel die Swiss League: bisher 44 Spiele, 30 Tore, 29 Assists, kaum Strafen (14 Minuten) und mit +30 die zweitbeste Plus/Minus-Bilanz der Liga.

Basel ist das SCB-Partnerteam und Sportchef Andrew Ebbett hatte das Erstzugriffsrecht auf Jakob Stukel. Weil der SCB kein Interesse hat, wechselt der kanadische Flügel nun halt nach dem Saisonende in Basel zu Meister Servette. «Das ist richtig» sagt Sportchef Kevin Schläpfer auf Anfrage. «Servette hat die B-Lizenz für Jakob Stukel gelöst.»

Hingegen hat kein NL-Klub Interesse an Basels zweitem ausländischen Stürmer gezeigt: Dabei ist der Amerikaner Brett Supinski (28) ein smarter Zweiweg-Spielmacher (37 Spiele, 10 Tore, 32 Assists) mit Leitwolf-Qualitäten und der besten Plus/Minus-Bilanz (+34) der ganzen Liga. Die Zurückhaltung von Andrew Ebbett ist einerseits verständlich: Er hat bereits neun von zehn Ausländer-Lizenzen verbraten. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass er die letzte verbleibende Lizenz für einen besseren Spieler als Jakob Stukel oder Brett Supinski einlösen wird. (kza)

Pokka definitiv zum SC Bern

Ville Pokka, der bereits seit Anfang Dezember leihweise für den SC Bern spielt, wechselt definitiv in die Hauptstadt. Der finnische Verteidiger löste seinen Vertrag mit dem EHC Biel auf und unterschrieb einen bis Ende Saison gültigen Kontrakt mit dem SCB. Der 29-jährige Pokka, 2022 Olympiasieger und Weltmeister mit Finnland, absolvierte bislang sieben Partien für die Berner und verbuchte dabei drei Assists.

Bild: keystone

Sein vom SCB an Servette ausgeliehener Landsmann Julius Honka spielt noch bis Ende dieser Woche in Genf. Laut SCB-Sportchef Andrew Ebbett wird die Situation rund um den 28-jährigen Verteidiger während der Nationalmannschaftspause von nächster Woche neu beurteilt. (ram/sda)

Damien Brunner bleibt bei den Bielern

Damien Brunner verlängert seine Karriere. Gemäss Informationen von Eismeister Zaugg hat der routinierte Zürcher, der im März seinen 38. Geburtstag feiert, beim EHC Biel für eine weitere Saison unterschrieben. (ram)

Brunner, mit der Nummer 96. Bild: keystone

Lausannes Punnenovs wechselt per sofort zu den Lakers

Goalie Ivars Punnenovs und der Lausanne HC lösen den ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag auf. Der Lette mit Schweizer Lizenz wechselt per sofort zu den Rapperswil-Jona Lakers.

Damit kehrt Punnenovs zu jenem Klub zurück, mit dem er 2013 in der höchsten Schweizer Liga debütiert hat. Nach dem Abstieg der Lakers im Frühjahr 2015 wechselte er zu den SCL Tigers, nach sieben Jahren in Langnau nahm ihn auf die letzte Saison Lausanne unter Vertrag.

Bei den Waadtländern wurde Punnenovs, der an der letzten WM zu Lettlands Bronze-Team gehörte, den Vorschusslorbeeren nie gerecht. In dieser Saison musste der 29-Jährige mehrheitlich Neuzugang Connor Hughes oder dem jungen Kevin Pasche den Vortritt lassen. Punnenovs bestritt nur 15 Spiele und gehörte mit einer Fangquote von 87,88 Prozent zu den statistisch schlechtesten Torhütern der Liga. (sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp

Viktor Lööv zwei weitere Saisons bei Biel

Der EHC Biel und der Schwede Viktor Lööv haben den Ende Saison auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Der 31-jährige Verteidiger spielt seit 2021 im Seeland und erzielte in den bisherigen 135 Partien in der National League 16 Tore sowie 51 Assists. Was die durchschnittliche Eiszeit betrifft, ist er mit 21:59 Minuten die Nummer 1 der Bieler in der laufenden Meisterschaft. (nih/sda)

Bild: keystone

Phil Baltisberger wird fix ein Tiger

Der seit Anfang Jahr für einen Monat an die SCL Tigers ausgeliehene Phil Baltisberger verlässt die ZSC Lions nach der laufenden Saison. Der 28-jährige Verteidiger unterschrieb bei Langnau einen Vertrag bis 2026. (ram/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭Jérome Bachofner (Stürmer, 27)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

🇨🇭Reto Schäppi (Stürmer, 32)

erhält womöglich keinen neuen Vertrag mehr beim ZSC



Bild: keystone

HC Lugano

Zugänge ✅

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

wechselt zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EHC Biel

Zugänge ✅

🇨🇭Jérôme Bachofner (Stürmer, 27)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Rodwin Dionicio (Verteidiger, 19)

kommt aus der kanadischen Juniorenliga OHL

Abgänge ❌

🇨🇭 Beat Forster (Verteidiger, 40)

beendet nach der Saison die Karriere

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Joren van Pottelberghe (Goalie, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

wechselt zu Zug

🇱🇻 Roberts Bukarts (Stürmer, 28)

wechselt ins Ausland



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

EV Zug

Zugänge ✅



🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

kommt vom HC Ajoie

🇨🇭Mike Künzle (Stürmer, 30)

kommt vom EHC Biel

🇨🇭Ian Derungs (Stürmer, 24)

kommt vom ECH Biel



Abgänge ❌

🇨🇭Reto Suri (Stürmer, 34)

tritt zurück

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

wechselt zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭Yannick Rathgeb (Verteidiger, 28)

kommt vom EHC Biel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭Nico Gross (Verteidiger, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Luca Hollenstein (Goalie, 23)

kommt vom EV Zug

🇨🇭Tino Kessler (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Biel



Abgänge ❌

🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

wechselt zu Ambri-Piotta

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 25)

wechselt nach Schweden​

Gerüchte 💬

🇨🇭Dominik Egli (Verteidiger, 25)

könnte nach Schweden wechseln

Bild: keystone

Genf-Servette

Zugänge ✅

🇨🇭Luca Hischier (Stürmer, 28)

kommt vom EHC Biel

🇨🇦Jakob Stukel (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Basel

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬



...

Bild: keystone

Lausanne

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇭 Gilles Senn (Goalie, 27)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇨🇭Joshua Fahrni (Stürmer, 21)

kommt vom SC Bern

🇨🇭 Dario Allenspach (Stürmer, 21)

kommt vom EV Zug

🇨🇭 Phil Baltisberger (Verteidiger, 28)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

...





Bild: keystone

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 23)

kommt vom SC Bern

Abgänge ❌

🇨🇭David Aebischer (Verteidiger, 23)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Bild: keystone

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇭Benjamin Conz (Goalie, 32)

kommt von Ambri-Piotta

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Wolf (Goalie, 31)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Alain Birbaum (Verteidiger, 38)

beendet nach der Saison die Karriere



Gerüchte 💬

...

Bild: keystone

EHC Kloten

Zugänge ✅

🇨🇭Keijo Weibel (Stürmer, 22)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭Nolan Diem (Stürmer, 30)

kommt von den SCL Tigers

Abgänge ❌

🇨🇭Marc Marchon (Stürmer, 28)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬

...