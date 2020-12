Sport

Frauenfussball

Servette verliert gegen Atletico – Zürich glanzlos gegen St. Pölten



Bild: keystone

Servette muss sich einem starken Atletico beugen – Zürich glanzlos gegen St. Pölten

Servette erlebt trotz einer 2:4-Niederlage eine ansehnliche Champions-League-Premiere. Die Genferinnen beissen sich gegen Atletico die Zähne aus und zeigen eine starke Startphase. Zürich geht gegen St. Pölten unter und verliert 2:0.

Servette Chênois Féminin - Athletico Madrid

Das Schweizer Top-Team Servette erlebt bei der allerersten Champions-League-Teilnahme ein Spiel auf höchstem Niveau. Trotz klarer Aussenseiter-Rolle gehen die Genferinnen bereits in der 17. Minute in Führung. Fünf Minuten später antwortet die überragende Ludmila Da Silva mit dem Ausgleichstreffer. Das Heimteam lässt sich davon nicht beeindrucken und holt sich in der 32. Minute einen Penalty, den Alyssa Lagonia sicher versenkt.

Ludmila Da Silva beweist ihre Klasse zu Beginn der zweiten Halbzeit einmal mehr und erzielt den Ausgleich für die Madrileninnen. Kurz danach trifft Deyna Castellanos nach einer perfekten Flanke zum 3:2. In der 90. Minute machen die Spanierinnen mit dem 4:2 den Sack zu.

Servette kriegt in der Offensive wenig auf die Reihe. Es gelingt ihnen kaum, in Ruhe das Spiel aufzubauen. Trotz starker Startphase wird das Heimteam von Atletico überrannt und in der Defensive schwindelig gespielt. Nächste Woche reisen die Genferinnen nach Spanien zum Rückspiel.

Video: SRF

Servette Chênois Féminin - Athletico Madrid

SR Henrikke Nervik

Tore: 17. Serrano 18. 1:0. 20. Da Silva 1:1. 32. Lagonia 2:1. 47. Da Silva 2:2. 55. Castellanos 2:3. 90. Lauren 2:4

St. Pölten - FC Zürich Frauen

In der ersten Halbzeit übernimmt das Heimteam das Diktat im Mittelfeld und lässt in der Defensive nichts anbrennen. Die Zürcherinnen können sich kaum befreien aus der eigenen Hälfte; ausser mit unpräzisen, langen Bällen. Abspielfehler im Mittelfeld prägen das Spiel der Gäste. Die Österreicherinnen belohnen sich trotz klarer Überlegenheit nicht und gehen torlos in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit kommt es innert wenigen Minuten zu einem Doppelschlag. St. Pöltens Stefanie Enzinger und Mateja Zver lassen in der 70. und 74. Minute die instabile Zürcher Verteidigung alt aussehen und versenken. St. Pölten lässt danach nichts mehr anbrennen und spielt die Partie sicher zu Ende. Nächste Woche findet das Rückspiel im Letzigrund statt.

Video: SRF

St. Pölten - FC Zürich Frauen 2:0 (0:0)

SR Lina Lehtovaara

Tore: 70. Enziger 1:0. 75. Zver 0:2





