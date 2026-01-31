wechselnd bewölkt
Serie A: Pisa verliert trotz Aebischers Tor-Premiere

January 31, 2026, Pisa, ITALIA: Pisa s MICHEL AEBISCHER L celebrates after scoring 1-2 during the Italian Serie A soccer match Pisa SC vs Sassuolo at Arena Garibaldi stadium in Pisa, Italy, 31 January ...
Michel Aebischers Tor bringt Pisa am Ende nichts.Bild: IMAGO/ZUMA Press

Pisa verliert trotz Aebischers Tor-Premiere +++ Arsenal deklassiert Leeds

31.01.2026, 17:5931.01.2026, 17:59
Premier League

Leeds – Arsenal 0:4

Nach zuletzt drei sieglosen Partien in der Meisterschaft setzt Leader Arsenal wieder ein starkes Zeichen. Gegen Leeds United kommen die Londoner zu einem 4:0-Auswärtserfolg.

Dank je zweier Treffer pro Halbzeit festigte Arsenal seinen Spitzenplatz in der Premier League. Manchester City und Aston Villa, die am Sonntag im Einsatz stehen, weisen als erste Verfolger sieben Punkte Rückstand auf. Bei Leeds wurde Noah Okafor zur zweiten Halbzeit eingewechselt, der Schweizer Nationalspieler blieb jedoch unauffällig.

Serie A

Pisa – Sassuolo 1:3

In seinem 23. Pflichtspiel für Pisa erzielt Michel Aebischer seinen ersten Treffer. Sein Team verliert gegen Sassuolo jedoch 1:3.

In der 51. Minute drosch der Schweizer Nationalspieler den Ball von der Strafraumgrenze in die entfernte Torecke. Für den 29-jährigen Freiburger war es in seinem 116. Serie-A-Spiel das zweite Tor. Zuletzt traf er im November 2022 – damals noch für Bologna. Die Freude über den Anschlusstreffer währte allerdings nur kurz. Sieben Minuten später stellten die Gäste den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Damit setzt sich die Durststrecke beim Aufsteiger fort: Pisa holte aus den letzten zwölf Spielen lediglich fünf Zähler und belegt punktgleich mit Verona den letzten Tabellenplatz.

