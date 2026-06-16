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WM 2026: Saudi-Arabien trotzt Uruguay in munterer Partie ein 1:1 ab

epa13040149 Uruguay defender Matias Vina (L) in action against Saudi Arabia midfielder Mohammed Abu Al Shamat during the FIFA World Cup 2026 group stage match Saudi Arabia against Uruguay, in Miami, F ...
Uruguay und Saudi-Arabien boten den Zuschauenden in Miami eine unterhaltsame Partie.Bild: keystone

Noch eine Überraschung: Saudi-Arabien trotzt Uruguay in munterer Partie ein 1:1 ab

16.06.2026, 02:0416.06.2026, 02:10
Inhaltsverzeichnis
Saudi-Arabien – Uruguay 1:1Iran – Neuseeland

Saudi-Arabien – Uruguay 1:1

Die nächste kleinere Überraschung an der WM 2026: Saudi-Arabien trotzt Uruguay einen Punkt ab – und dies keineswegs unverdient. In der ersten Halbzeit sind die Saudis in Miami, trotz Chancen auf beiden Seiten und einem munteren Auf und Ab, die spritzigere Mannschaft. Das zeigte sich symptomatisch in der 41. Minute: Nach einem Abpraller bei Uruguays Goalie Fernando Muslera reagierte Alamri am schnellsten und brachte den Aussenseiter in Front.

Nach der Pause drehten die Südamerikaner dann aber auf und drückten teils vehement auf den Ausgleich. Es dauerte aber bis zur 80. Minute, ehe Araujo diesen für «La Celeste» erzielen konnte. Auch danach blieb das Team um Real-Madrid-Star Federico Valverde gefährlich, doch trotz erheblichem Aufwand gelang den Südamerikanern der Siegtreffer nicht mehr. Auch, weil der saudische Torhüter Mohammed Al-Owais mehrfach glänzend reagierte.

Für die beiden Teams ist damit weiterhin alles offen. Auch im anderen Spiel der Gruppe musste Favorit Spanien sich gegen Kap Verde sehr überraschend mit einem Remis zufrieden geben.

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