EM-Qualifikation: Nati-Gegner Irland lässt in Georigen Punkte liegen



bild: keystone

Gut für die Schweiz – Irland lässt in Georgien Punkte liegen

Gruppe D

Georgien – Irland 0:0

Nati-Gegner Irland ist in Georgien nicht über eine Nullnummer hinaus gekommen. Die Green and White Army tat sich in Tiflis nach einem frühen Pfostenschuss von Verteidigier John Egan lange schwer und kam kaum zu Torchancen.

Erst kurz vor Schluss durften die Iren noch einmal hoffen, doch der eingewechselte Aaron Conolly traf in der 92. Minute nur das Aussennetz und Shane Duffys Kopfball in der 94. Minute landete genau in den Armen von Georgien-Torhüter Giorgio Loria.

Die Iren bleiben trotz des Patzers vorläufig an der Spitze der Schweizer Gruppe D. Die Schweiz und Dänemark können dem Tabellenführer mit einem Sieg im heutigen Direktduell aber auf die Pelle rücken.

Georgien - Irland 0:0

Tiflis. - Zuschauer. - SR Guida (ITA).

Georgien: Loria; Kakabadse, Kaschia, Grigalawa, Tabidse; Kankawa, Kiteischwili (89. Aburjania); Okriaschwili (79. Lobjanidse), Ananidse, Qasaischwili; Kwilitaia (73. Schengelia).

Irland: Randolph; Coleman, Duffy, Egan, Doherty; Hendrick, Whelan, Hourihane (93. Williams); Robinson (73. Browne), Collins (79. Connolly), McClean.

Bemerkungen: Georgien mit Kakabadse (Luzern). Irland ohne Stevens (gesperrt). 4. Pfosten-Kopfball von Egan. (pre/sda)

