Als ein Burger 15 Cent kostete, und es Pizza bei McDonald's gab

Wie viel kostet ein Menu bei deinem Lieblings-Fastfood-Resti? So ein Burger, Pommes und Coci? 15 Franken? Vielleicht 10 Franken, wenn's sich um das «kleine» Menu handelt? Nun, was, wenn ich dir sagen würde, es gab eine Zeit, als man sowas für knapp mal einen halben Dollar bekam?

Hamburger, Pommes und Milkshake – macht 52 Cent!

Willkommen in der wundersamen Welt der Fastfood-Zeitgeschichte! Schauen wir uns doch in den Speisekarten und Menutafeln mal um!

McDonald's, 1952: Einen Hamburger gibt's für 15 Cent, den Cheeseburger für 19.

Interessant auch, wie jedem Menupunkt ein eigenes Adjektiv beigeordnet ist: Das ist nicht irgendein Cheeseburger, sondern ein «verlockender Cheeseburger». Die Cola ist selbstredend «durstlöschend», das Root Beer «bezaubernd» und der Kaffee «dampfend heiss».

Hier eine Menutafel einer Burger-King-Filiale von 1960:

Ja, beim Cheeseburger fehlt wohl die Ziffer «3». Aber nice, dass es bei Burger King mal ein «fish steak sandwich» gab.

1962: Das Menu eines Pizza Hut in Kansas City. Eine grosse Pizza gab's bereits ab 1.50 Dollar.

Taco Bell in den Sechzigerjahren:

Da gab's damals etwas namens «Bellburger» – eine Art Sloppy Joe (Chili-Hackfleisch im Hamburger-Bun).

Dunkin' Donuts in den Fünfziger-/Sechzigerjahren: Zwölf Donut-Varianten gab es damals (heute sind es 30). Und zwölf Stück davon bekam man für 69 Cent.

Bei dieser Menukarte einer kanadischen Kentucky-Fried-Chicken-Filiale aus dem Jahr 1954 gibt es die Option «cold or hot»:

Ebenso haben sie «Fish 'N Chips» und «Shrimp Dinner» im Angebot. Heute nicht mehr.

Carl's Jr. in den frühen Sechzigerjahren: Genau hinschauen ...

... jap, alles weniger als 1 Dollar.

Bei diesem Sonic-Menu kennen wir das Jahr nicht. Doch den angegebenen Preisen nach zu urteilen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen zeitgenössischen Vertreter des obigen Beispiels.

McDonald's-Menu in den Sechzigerjahren:

Und ein Bestellformular aus derselben Ära mitsamt Ansprech-Prompts für die Kellnerschaft («Darf ich ihnen behilflich sein, Madame?»; «Danke, dass sie zu McDonald's gekommen sind!»):

Bonus:

Einige Fast-Food-Menuangebote, die den Lauf der Zeit nicht überstanden.

Hula Burger:

Ananas, Käsescheiben und Bun: Die erste vegetarische Option im McDonald's-Angebot erschien Mitte der Sechzigerjahre, und war an eine vorwiegend katholische Kundschaft gerichtet, die freitags auf Fleischkonsum verzichten wollte. Parallel dazu wurde der Filet-O-Fish lanciert. Letzteres blieb bis heute im Angebot. Der Hula Burger verschwand sang- und klanglos wieder.

McDonald's Pizza:

In den Achtzigerjahren investierten etliche McDonald's-Filialen grosse Geldmengen in Öfen, um aufwendige Pizzen anbieten zu können. Das endete in einem Desaster, da die Fast-Food-Kette eigentlich nicht ausgerüstet war, um Pizzen zu machen – und da die Leute sich wahrscheinlich vor der Vorstellung ekelten, Pizza bei McDonald's zu bestellen.

McSpaghetti:

Ja, das gab's auch. Aber darüber sprechen wir nicht.