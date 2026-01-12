Real Madrid trennt sich von Trainer Xabi Alonso. Bild: keystone

Real Madrid entlässt Trainer Xabi Alonso – Alvaro Arbeloa tritt Nachfolge an

Xabi Alonso ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Wie der spanische Verein am Montagabend mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 44-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Alvaro Arbeloa tritt die Nachfolge an.

«Real Madrid gibt bekannt, dass der Verein und Xabi Alonso einvernehmlich beschlossen haben, seine Tätigkeit als Trainer der ersten Mannschaft zu beenden. Xabi Alonso wird immer die Zuneigung und Bewunderung aller Madridistas geniessen, denn er ist eine Legende von Real Madrid und hat stets die Werte unseres Vereins vertreten. Real Madrid wird immer sein Zuhause sein.

Unser Verein dankt Xabi Alonso und seinem gesamten Trainerteam für ihre Arbeit und ihr Engagement in dieser Zeit und wünscht ihnen viel Glück für diesen neuen Lebensabschnitt.»

Alonso, der einst selbst für Real Madrid gespielt hatte, war im Sommer 2025 zu den Königlichen gewechselt, nachdem er zuvor, ab 2022, Trainer von Bayer Leverkusen in der Bundesliga war.

Dort hatte er grosse Erfolge gefeiert. In der Saison 2023/2024 coachte Alonso Leverkusen, Granit Xhaka stand zu der Zeit ebenfalls beim deutschen Klub unter Vertrag, zum ersten Meistertitel in der Geschichte des Vereins. In derselben Saison wurde Leverkusen zudem DFB-Pokalsieger.

Seine Zeit bei Real Madrid war hingegen erfolgloser. Am Wochenende folgte die letzte Niederlage unter dem Nachfolger von Carlo Ancelotti. Im spanischen Supercup setzte sich Erzrivale Barcelona mit 3:2 durch.

Alvaro Arbeloa tritt die Nachfolge an. Bild: IMAGO / Sportimage

Auch bereits klar ist, wer die Nachfolge von Alonso antreten wird. Die Madrilenen verpflichten Alvaro Arbeloa. Der ehemalige spanische Fussballspieler war bis anhin Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid. (hkl/sda)