Bundesliga: Gladbach gewinnt in Leverkusen – Frankfurt-Trio begeistert



Bundesliga, 18. Runde Augsburg – Düsseldorf 1:2 (0:1)

Leverkusen – Gladbach 0:1 (0:1)

Frankfurt – Freiburg 3:1 (3:0)

Hannover – Bremen 0:1 (0:1)

Stuttgart – Mainz 2:3 (0:2)

Leipzig – Dortmund



Gladbach siegt mit 4 Schweizern in der Startelf in Leverkusen – Frankfurt-Trio begeistert

Leverkusen – Gladbach 0:1

Mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang und Denis Zakaria stehen gleich vier Schweizer Nationalspieler bei Borussia Mönchengladbach in der Startformation. Dank einem Treffer von Alassane Plea kommt unsere Nati-Fraktion dabei zu einem wichtigen 1:0-Auswärtssieg in Leverkusen. Gladbach festigt dank dem Sieg den dritten Rang in der Tabelle.

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

Tor: 37. Pléa 0:1. -

Bemerkung: Mönchengladbach mit Elvedi, Lang, Sommer und bis 81. mit Zakaria, ohne Drmic (nicht im Aufgebot).

Frankfurt – Freiburg 3:1

Das Traum-Trio um Sébastien Haller, Ante Rebic und Luka Jovic schägt auch in der Rückrunde wieder zu. Je einen Treffer steuern sie zum 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg bei. Für den Serben Jovic war es bereits der 13. Saisontreffer, womit er die Torschützenliste anführt. Gelson Fernandes spielte beim Team von Adi Hütter über die vollen 90 Minuten.

Eintracht Frankfurt - Freiburg 3:1 (3:0)

49'000 Zuschauer. -

Tore: 36. Haller 1:0. 40. Rebic 2:0. 45. Jovic 3:0. 69. Petersen 3:1. -

Bemerkung: Frankfurt mit Fernandes. (sda)

Stuttgart – Mainz 2:3

Neben Peter Bosz' Premiere als Trainer von Bayer Leverkusen missglückten auch die Debüts von Steven Zuber beim VfB Stuttgart und Gregor Kobel bei Augsburg. Stuttgart verlor gegen Mainz 2:3, nachdem es zwischenzeitlich bereits 0:3 zurückgelegen hatte und in der turbulenten Schlussphase dem Ausgleich mehrmals nahe kam. Anastasios Donis traf in der 86. Minute nur den Innenpfosten für die Schwaben.

VfB Stuttgart - Mainz 2:3 (0:2)

Tore: 22. Boëtius 0:1. 28. Mateta 0:2. 72. Hack 0:3. 83. Gonzalez 1:3. 85. Kempf 2:3. -

Bemerkung: Stuttgart mit Zuber.

Augsburg – Düsseldorf 1:2

Augsburg verlor gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nach einem Gegentreffer in der 90. Minute 1:2. Kobel war bei den beiden Toren von Marvin Ducksch Sekunden vor dem Halbzeitpfiff und Benito Raman (90.), der alleine auf den Keeper losstürmte, ohne Abwehrchance. Augsburg blieb im neunten Spiel in Folge ohne Sieg.

Augsburg - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1)

Tore: 45. Ducksch 0:1. 64. Schmid 1:1. 90. Raman 1:2. - Bemerkung: Augsburg mit Kobel.

Hannover – Bremen 0:1

Hannover - Werder Bremen 0:1 (0:1)

Tor: 33. Rashica 0:1. - Bemerkung: Hannover bis 72. mit Schwegler.

Die Tabelle

tabelle: srf

