Bundesliga: Akanji führt Dortmund zum Derbysieg gegen Schalke



Bild: keystone

Akanji führt Dortmund zum Derbysieg +++ Lewandowski mit dem perfekten Hattrick zum Rekord

Bayern München sticht unter den europäischen Schwergewichten weiter heraus. Der Champions-League-Sieger gewann in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt 5:0.

Dortmund – Schalke 3:0

Borussia Dortmund schlägt Schalke 04 im Revierderby deutlich und verdient mit 3:0. Den Tor-Bann hat ausgerechnet Manuel Akanji gebrochen. Der Schweizer Internationale kehrte erst dieses Wochenende ins BVB Kader zurück, nachdem er wegen eines positives Coronatests zwei Wochen in Quarantäne musste.

6 Minuten nach der Führung doppelte Erling Haaland für Dortmund nach, für den Schlusspunkt sorgte dann Mats Hummels.

Borussia Dortmund - Schalke 04 3:0 (0:0)

300 Zuschauer. -

Tore: 55. Akanji 1:0. 61. Haaland 2:0. 78. Hummels 3:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Bayern – Frankfurt 5:0

Robert Lewandowski ballert munter weiter. Der Bayern-Stürmer erzielt im 5. Saisonspiel gegen Frankfurt seine Saisontore 8, 9 und 10. Damit hat er eine weitere Bestmarke aufgestellt: Noch nie hatte ein Spieler in der Bundesliga nach 5 Partien 10 Tore auf dem Konto. Besonders beeindruckend war der Hattrick des Polen, weil er je ein Tor mit Links, Rechts und dem Kopf erzielt hat.

Nach der Auswechslung des Torgaranten durften sich auch Leroy Sané und der erst 17-jährige Jamal Musiala noch in die Torschützenliste eintragen.

Getrübt wurde der Heimsieg gegen Frankfurt mehr durch eine möglicherweise schwere Verletzung von Alphonso Davies. Der 19-jährige Aussenverteidiger knickte bereits nach wenigen Sekunden um. Die Bilder deuteten auf eine Bänderverletzung im rechten Fuss hin.

Bayern München – Eintracht Frankfurt 5:0 (2:0)

Keine Zuschauer. -

Tore: 10. Lewandowski 1:0. 26. Lewandowski 2:0. 60. Lewandowski 3:0. 72. Sané 4:0. 91. Goretzka 5:0. - Bemerkungen: Frankfurt mit Zuber (bis 46.), ohne Sow (Ersatz).

RB Leipzig – Hertha BSC 2:1

Weil RB Leipzig zuhause gegen Hertha Berlin ein 0:1 in ein 2:1 drehte, bleibt Bayern München Tabellenzweiter. Einen äusserst unglücklichen Auftritt hatte Herthas Deyovaisio Zeefuik – in der Halbzeit eingewechselt, sah er in der 50. Spielminute bereits die gelb-rote Karte.

RB Leipzig - Hertha Berlin 2:1 (1:1)

1000 Zuschauer. -

Tore: 9. Cordoba 0:1. 11. Upamecano 1:1. 77. Sabitzer (Foulpenalty) 2:1. -

Bemerkungen: 50. Gelb-Rote Karte gegen Zeefuik (Hertha/Foul).

Mainz – Gladbach 2:3

Borussia Mönchengladbach sorgte dafür, dass Mainz 05 weiter punkte- und sieglos dasteht. Gladbach gewann mit Yann Sommer, Nico Elvedi und Breel Embolo nach Rückstand 3:2.

Mainz - Borussia Mönchengladbach 2:3 (2:1)

100 Zuschauer. -

Tore: 15. Stindl 0:1. 23. Mateta 1:1. 37. Mateta 2:1. 76. Hofmann (Handspenalty) 2:2. 83. Ginter 2:3. -

Bemerkungen: Mainz mit Fernandes (ab 65.), Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 72./verwarnt), ohne Lang (Ersatz) und Zakaria (verletzt).

Union Berlin – Freiburg 1:1

In Berlin, wo Urs Fischers Union den SC Freiburg vor 4300 Zuschauern empfangen durfte, resultierte auf bescheidenem Niveau ein 1:1. Das Verbot von Gesängen und Sprechchören machte die Fans kreativ, sie sorgten stattdessen mit Rasseln, Tröten, Trommeln und Topfdeckeln für Stimmung.

Union Berlin - Freiburg 1:1 (1:1)

4300 Zuschauer. -

Tore: 34. Grifo 0:1. 36. Andrich 1:1.

Die Tabelle

(zap/sda)

