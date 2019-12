Sport

Fussball

Premier League: Arsenal verliert gegen Chelsea fahrlässig – Xhaka krank



Bild: AP

Arsenal verliert gegen Chelsea nach zwei späten Gegentoren – Xhaka nicht im Kader

Arsenal – Chelsea 1:2

Arsenal bleibt in der Premier League zum fünften Mal in Serie sieglos. Im Londoner Derby gegen Chelsea führten die «Gunners» dank eines Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang in der 13. Minute zwar lange mit 1:0, am Ende verloren sie aber 1:2.

Auslöser der unnötigen Niederlage war ein böser Schnitzer von Goalie Bernd Leno in der 83. Minute: Der 27-jährige Deutsche faustete bei einer Freistossflanke daneben und Jorginho, der zuvor Glück hatte, nicht mit Gelb-Rot vom Platz zu fliegen, musste am langen Pfosten nur noch zum 1:1 einschieben. Vier Minuten später erzielte Tammy Abraham nach einem Konter das 2:1 für die «Blues».

Granit Xhaka stand bei der ärgerlichen Pleite nicht im Aufgebot. Offiziell fehlte der Schweizer Nationalspieler wegen einer Krankheit. «Granit war die letzten beiden Tage krank, deshalb konnte ich ihn heute nicht ins Kader nehmen», erklärte Trainer Mikel Arteta vor dem Spiel. Aber kein Schelm, wer vermutet, dass seine Abwesenheit mit dem bevorstehenden Wechsel zu Hertha BSC zu tun haben könnte.

Arsenal - Chelsea 1:2 (1:0)

60'309 Zuschauer.

Tore: 13. Aubameyang 1:0. 83. Jorginho 1:1. 87. Abraham 1:2.

Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (nicht im Aufgebot).

Die Tabelle:

Abonniere unseren Newsletter