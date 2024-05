Bild: keystone

Tankstellen-Sturm und Djokovic-Besuch – so war die Partynacht von Meister YB

YB hat sich am Pfingstmontag zum 17. Mal zum Schweizer Fussball-Meister gekrönt. So lief die Partynacht der Berner.

Eine Runde vor dem Ende der Saison 2023/24 hat sich YB trotz einer wenig überzeugenden Saison doch noch den Titel in der Super League gesichert. Nach dem 1:0-Auswärtssieg in Genf steigt die Party zuerst auf dem Feld mit den mitgereisten Fans.

Im strömenden Regen von Genf feiert seinen 17. Meistertitel. Bild: keystone

Hunderte von mitgereisten Fans feiern mit den Bernern in Genf. Bild: keystone

Die Szenen nach dem Schlusspfiff im Video. Video: SRF

Das Meisterfoto darf natürlich nicht fehlen. Bild: keystone

Danach ging die Meisterparty vorerst in der YB-Garderobe weiter. Stürmer Silvère Ganvoula gab dabei auf der Tanzfläche den Tätschmeister.

In der Garderobe wird weitergefeiert. Bild: keystone

Sportchef Steve von Bergen erhält eine Bierdusche. Bild: keystone

In Genf war zudem auch hoher Besuch im Stadion. Tennis-Star Novak Djokovic, der diese Woche das Sandplatz-Turnier in Genf bestreitet, besuchte das Spiel und nahm sich danach etwas Zeit für die serbisch-stämmigen YB-Spieler Darian Males und Filip Ugrinic. «Ich konnte 20 Minuten mit ihm reden. Über serbischen Fussball. Über seine Situation, wie es da weitergeht. Mit die schönsten 20 Minuten in meinem Leben!», freute sich Males beim «Blick».

Danach ging es zurück nach Bern ins Wankdorf, wo noch rund 2000 Fans auf die frischgebackene Meistermannschaft wartete. Doch bevor die Party dort weitergehen konnte, brauchten die Spieler und Funktionäre eine Zwischenverpflegung. YB machte Halt an einer Raststätte, «um etwas zwischen die Zähne zu kriegen», wie Loris Benito erklärte.

Fabian Lustenberger bringt den Schaumwein ins Stadion. Bild: keystone

Joël Monteiro sorgt für den richtigen Sound. Bild: keystone

Rund 2000 treue Fans blieben bis zur späten Stunde, um die Mannschaft auch in Bern noch zu feiern. Bild: keystone

Interimstrainer Joël Magnin geniesst den Moment. Bild: keystone

Für einmal stürmen die Spieler und nicht die Fans die Barrikaden. Bild: keystone

Lukasz Lakomy hat auch zu später Stunde noch die Sonnenbrille an. Bild: keystone

Die YB-Feierlichkeiten sind damit aber noch längst nicht zu Ende. Am Samstag steht das letzte Spiel der Saison an. Beim Heimauftritt gegen Winterthur wird dann auch der Pokal überreicht. Und am Sonntag geht die offizielle Meisterfeier über die Bühne. Dann wird die Meistermannschaft wieder mit dem Bus begleitet von tausenden Fans durch Bern gefahren. (abu)