Die YB-Spieler sind bereits in Feierlaune. Bild: keystone

Freinacht nach YB-Meistertitel – Stadt Bern wird zur grossen Partyhütte

Mehr «Sport»

Zahlreiche Fans haben am Montagabend im Wankdorfstadion den Sieg von YB in Genf verfolgt. Mit einem 1:0 gegen den Servette FC sicherten sich die Young Boys den Meistertitel. Die Stadt Bern hat eine Freinacht bewilligt, wie sie mitteilte.

Der Moment, als YB zum 17. Mal Meister wird. Video: SRF

Die Young Boys zählten 2300 Zuschauende in ihrem Stadion in Bern, wie der Klub mitteilte. Weitere 2500 Fans seien an den Match in Genf gereist. Um circa 23.30 Uhr soll die Mannschaft im Wankdorfstadion empfangen werden. Der Klub erwartet dann auch zahlreiche der nach Genf mitgereisten Fans im Stadion.

In der Nacht von Montag auf Dienstag können Gastgewerbebetriebe in der Stadt Bern uneingeschränkt geöffnet bleiben, wie die Stadt auf ihrer Website schrieb. Eine weitere Freinacht werde es nach dem letzten Saisonspiel am Samstag, 25. Mai, geben, hiess es weiter. Dannzumal findet auch die Pokalübergabe statt.

YB bezwang Servette am Montagabend mit 1:0 und sicherte sich damit seinen 17. Meistertitel. (pre/sda)