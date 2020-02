Sport

Fussball

Haaland trifft bei BVB-Sieg in Bremen erneut – Köln zerstört Hertha BSC



Bild: EPA

BVB siegt, Gladbach patzt – und Köln klopft Hertha windelweich

Einen Tag nach dem knappen 3:2-Erfolg von Tabellenführer Bayern München gegen Paderborn siegt auch der erste Verfolger. Borussia Dortmund setzt sich beim Abstiegskandidaten Werder Bremen durch, während Mönchengladbach den Sieg in der Nachspielzeit gegen Hoffenheim vergibt.

Werder Bremen – Borussia Dortmund 0:2

Dass Goalie Roman Bürki den BVB vor der Pause im Spiel halten muss, sieht sein Landsmann Manuel Akanji von der Ersatzbank aus. Er wird in Dortmunds Abwehr erneut von Dan-Axel Zagadou ersetzt – welcher kurz nach Wiederbeginn den Führungstreffer erzielt. Danach folgt der nächste Auftritt des Teenie-Phänomens Erling Braut Haaland. Der 19-jährige Norweger schiesst im sechsten Bundesliga-Einsatz seinen bereits neunten Treffer.

Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim 1:1

Dass Gladbach bis zuletzt um den Sieg zittern muss und ihn dann noch vergibt, hat es sich selber zuzuschreiben. Alassane Plea verschiesst beim Stand von 1:0 eine Viertelstunde vor Schluss einen umstrittenen Handspenalty, dazu vergeben die «Fohlen» einige gute Möglichkeiten und haben Pech mit dem VAR. Es kommt, wie es in solchen Fällen oft kommt: Die Gäste gleichen in der Nachspielzeit aus.

Hertha BSC – 1. FC Köln 0:5

In Berlin dürfte die Luft für Jürgen Klinsmann dünn werd… aha, die haben ihren Trainer ja schon gewechselt. Im Heimspiel gegen Köln ist davon nichts, aber auch gar nichts zu spüren. Die Hertha wird in Einzelteile zerlegt und hat in dieser Verfassung wenig mit einem «Big City Club» zu tun (höchstens mit dem HSV aus der Grossstadt Hamburg, der am Nachmittag das Stadtderby gegen St.Pauli mit 0:2 verlor).

Freiburg – Fortuna Düsseldorf 0:2

Düsseldorf feiert zur Karnevalszeit einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Es ist der erste Sieg unter dem neuen Trainer Uwe Rösler.

Die Tabelle

(ram)

