Xhaka schiesst Arsenals erstes Tor 2019 beim Sieg gegen Fulham



Premier League, 21. Runde Everton – Leicester 0:1 Arsenal – Fulham 4:1 Cardiff – Tottenham Hotspur 0:3

Xhaka eröffnet Skore bei Arsenal-Heimsieg – Spurs schieben sich auf Rang 2

Cardiff City – Tottenham Hotspur 0:3

Bis am Donnerstag und dem Spitzenkampf zwischen Manchester City und Liverpool belegt Tottenham Rang 2. In Cardiff siegten die Spurs diskussionslos und schoben sich damit an ManCity vorbei.

Arsenal – Fulham 4:1

Arsenal bleibt an den Champions-League-Plätzen dran. In einem Londoner Derby hat Kellerkind Fulham keinen Stich. Granit Xhaka spielte im Mittelfeld durch und erzielte den Führungstreffer, während Stephan Lichtsteiner Ersatz blieb.

Everton – Leicester City 0:1

Jamie Vardy sorgte dafür, dass die Fans von Leicester City happy ins new year starteten. Der englische Nationalstürmer schoss die «Foxes» im Goodison Park zum Auswärtssieg. Damit liegt Leicester neu auf Rang 7 und nun vier Punkte vor Everton. (ram)

Die Tabelle

Die Telegramme

Arsenal - Fulham 4:1 (1:0)

Tore: 25. Xhaka 1:0. 55. Lacazette 2:0. 69. Kamara 2:1. 79. Ramsey 3:1. 83. Aubameyang 4:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Cardiff - Tottenham Hotspur 0:3 (0:3)

32'485 Zuschauer. - Tore: 3. Kane 0:1. 12. Eriksen 0:2. 26. Son 0:3. (sda)

