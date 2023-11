Blick in eine der teuersten Suiten im Münchner Hotel «Vier Jahreszeiten». Bild: kempinski

Die wahnwitzige Summe, die Harry Kane fürs Hotel zahlt, weil er kein Haus findet

Harry Kane ist für den FC Bayern München bisher jeden Cent wert. Der englische Starstürmer selbst verdient in München fürs Toreschiessen gutes Geld – und gibt das auch aus.

Auch drei Monate nach seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern hat Torjäger Harry Kane noch keine feste Bleibe in München gefunden. Das hatte der Engländer bereits nach dem 8:0-Triumph gegen Darmstadt 98 vor einer Woche zugegeben. Denn für den Spielball, mit dem er einen Dreierpack geschossen hatte, gab es noch keine Vitrine. «Na ja, ich muss erstmal ein Zuhause finden. Aber es wird einen schönen Platz im Hotel bekommen», so Kane.

Bis er ein passendes Haus für sich und seine Familie gefunden hat, lebt der 30-Jährige im Hotel. Die britische Tageszeitung «The Sun» will herausgefunden haben, wo Kane nächtigt. Demnach wohne der Torjäger seit August in einer Suite im Luxushotel «Vier Jahreszeiten» im Münchner Stadtzentrum.

Das Werbevideo des Hotels, das Kane wohl überzeugt hat. Video: YouTube/Kempinski Hotels

Der Preis pro Nacht soll sich auf 10'000 britische Pfund belaufen, was umgerechnet 11'500 Euro sind. Auf Booking.com ist das Hotel mit der Note 8,4 bewertet – wobei die grössten Suiten nicht über die Plattform buchbar sind.

Hitzlspergers verpasste Chance

Kanes Hotelrechnung liegt «The Sun« zufolge bei einer Million Pfund seit Anfang August. Das wären rund 1,5 Millionen Euro. Eine stattliche Summe, die sich der Stürmer problemlos leisten kann, denn sein Jahresgehalt in München liegt laut der «Bild»-Zeitung bei rund 25 Millionen Euro.

«So viele Monate wohne ich schon im Hotel.» Bild: keystone

Eine feste Bleibe will Kane aber auch zeitnah finden. Denn der Kapitän der englischen Nationalmannschaft will mit seiner Familie sesshaft in Bayern werden.

Die Münchner Wohnung des ehemaligen Nationalspielers Thomas Hitzlsperger wird es aber wohl nicht. Der 41-Jährige, der als Experte beim TV-Sender ESPN beim Topspiel des FC Bayern gegen den BVB im Einsatz war, teilte am Montag ein Video des Interviews mit Harry Kane nach der Partie und kommentierte dazu scherzhaft: «Ich bedauere, Harry Kane nicht gefragt zu haben, ob er meine Münchner Wohnung kaufen möchte.» (ram/t-online)