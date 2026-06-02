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FC Southampton: Neue Infos zum Spionageskandal

23rd May 2026 Wembley Stadium, London, England Championship Playoff Final Football, Hull City versus Middlesbrough Middlesbrough fans hold up a cardboard cutout of Taylor Harwood-Bellis of Southampton ...
Fans von Middlesbrough machen sich über den Spionagefall von Southampton lustig.Bild: www.imago-images.de

«Habe getan, was mir gesagt wurde»: Praktikant flog beim Southampton-Spionagefall auf

Nachdem Southampton in den Aufstiegs-Playoffs aufgrund eines Spionagefalls gesperrt worden ist, kommen nun neue Details ans Licht. Trotzdem steht der Verein weiterhin hinter Trainer Tonda Eckert.
02.06.2026, 17:1302.06.2026, 17:13

Es war der grosse Aufreger der diesjährigen Aufstiegs-Playoffs in der zweithöchsten englischen Fussballliga. Vor dem Hinspiel gegen Middlesbrough wurde Southampton ausgeschlossen und erhielt einen Punktabzug von vier Punkten für die kommende Saison, weil der Verein beim Spionieren des Gegners erwischt wurde. Insgesamt hat Southampton drei Teams ausspioniert.

Southampton wollte die Disqualifikation anfechten, es blieb aber beim Entscheid. Bei der Berufungsverhandlung kamen allerdings neue Details ans Licht und auch der Praktikant, welcher beim Spionieren erwischt wurde, erklärte sein Vorgehen.

Bereits im vergangenen Dezember musste der Nachwuchsanalyst das Training von Oxford United beobachten. «Ich hatte keine wirkliche Wahl und mir wurde keine Gelegenheit gegeben, Nein zu sagen. Ich war Praktikant und habe getan, was mir gesagt wurde», erklärte sich der Täter. Dank seiner Fotos und Videos wusste Southampton, dass der kommende Gegner mit einer Fünferkette spielen wird. Als er die Infos seinem Chef weiterleitete, erhielt er die Antwort: «Du Legende, der Trainer (Tonda Eckert Anm. d. Red) liebt es.»

Als er auch vor der Partie gegen Ipswich das Training beobachten musste, äusserte der Praktikant zwar seine Zweifel, ihm wurde aber klargemacht: «Der Trainer besteht darauf, dass jemand gehen muss.» Erst vor den Playoffs gegen Middlesbrough flog der Schwindel auf, als ihn Mitarbeiter auf dem Platz bemerkten.

[Southampton FC] A personal message from Head Coach, Tonda Eckert.
by u/nearly_headless_nic in soccer
Tonda Eckert entschuldigt sich für den Spionage-Vorfall.

Zwar setzte sich Southampton im Halbfinal durch, aber aufgrund des Spionagevorfalls wurden die «Saints» nachträglich disqualifiziert und Middlesbrough durfte den Final gegen Hull City bestreiten. Den Aufstieg sicherte sich Hull schlussendlich mit einem 1:0-Sieg.

Nach dem Bekanntwerden des Falles droht Southampton-Trainer Tonda Eckert eine Sperre, da gegen die Regularien der English Football League (EFL) verstossen wurde. Trotzdem erhält der Deutsche Rückendeckung von seinem Verein. Klubbesitzer Dragan Solak sagt gegenüber BBC: «Ich glaube Tonda, dass er nicht wusste, dass er gegen die Regeln verstiess. Während des gesamten Verfahrens wird er meine Unterstützung haben.» Solak stellt aber auch klar, dass bei einer Sperre ein neuer Trainer gesucht werden muss. (riz)

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