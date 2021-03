Sport

Fussball

Champions League: Real wirft Atalanta raus, Gladbach unterliegt ManCity



Bild: keystone

Real beendet Atalantas Champions-League-Traum – Gladbach gegen ManCity chancenlos

Real – Atalanta 3:1

Gesamtskore: 4:1 für Real Madrid

Die Viertelfinals der Champions League werden mit allergrösster Wahrscheinlichkeit ohne italienische Klubs ausgetragen werden. Atalanta Bergamo schied gegen Real Madrid mit zwei Niederlagen aus.

Dem 0:1 im Hinspiel in Bergamo folgte für Atalanta am Dienstag ein 1:3 in Madrid. Die einzigen, allerdings äusserst kleinen Hoffnungen aus italienischer Sicht ruhen auf Lazio Rom. Die Laziali müssten allerdings am Mittwoch bei Bayern München nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel zaubern. Juventus ist wie Atalanta in den Achtelfinals ausgeschieden, Inter Mailand scheiterte in der Gruppenphase. Letztmals waren vor fünf Jahren alle Vertreter der Serie A derart früh nicht mehr in der Königsklasse dabei.

Dem 0:1 im Hinspiel in Bergamo folgte für Atalanta am Dienstag ein 1:3 in Madrid. Die einzigen, allerdings äusserst kleinen Hoffnungen aus italienischer Sicht ruhen auf Lazio Rom. Die Laziali müssten allerdings am Mittwoch bei Bayern München nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel zaubern. Juventus ist wie Atalanta in den Achtelfinals ausgeschieden, Inter Mailand scheiterte in der Gruppenphase. Letztmals waren vor fünf Jahren alle Vertreter der Serie A derart früh nicht mehr in der Königsklasse dabei.

Real Madrid - Atalanta Bergamo 3:1 (1:0)

SR Makkelie (NED).

Tore: 34. Benzema 1:0. 60. Ramos (Foulpenalty) 2:0. 83. Muriel 2:1. 85. Asensio 3:1.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Ramos (64. Militão), Varane; Lucas, Valverde (82. Asensio), Kroos, Modric, Mendy; Benzema, Junior Vinicius (69. Rodrygo).

Atalanta Bergamo: Sportiello; Toloi (61. Palomino), Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina (84. Caldara), Gosens (57. Gosens); Malinowsky, Pasalic (46. Zapata); Muriel (84. Mirantschuk).

Bemerkungen: Real Madrid ohne Casemiro (gesperrt), Hazard, Carvajal, Odriozola und Mariano (alle verletzt). Atalanta Bergamo ohne Freuler (gesperrt), Sutalo, Hateboer und Kowalenko (alle verletzt).

ManCity – Gladbach 2:0

Gesamtskore: 4:0 für Manchester City

Im Rückspiel, das ebenfalls in Budapest ausgetragen wurde, war Borussia Mönchengladbach gegen Englands derzeitige Nummer 1 Manchester City in doppelter Hinsicht chancenlos. Die Gladbacher erarbeiteten sich kaum nennenswerte Möglichkeiten, und im ganzen Vergleich kamen sie im Rückspiel von Anfang an nie in die Nähe einer vollständigen Wende, die nach dem 0:2 im Hinspiel nötig gewesen wäre.

Vielmehr herrschte rasch Klarheit. Nach weniger als 20 Minuten führten die Citizens dank einem prächtigen Tor von Kevin De Bruyne mit einem Schlenzer via Lattenunterkante sowie einem Tor des deutschen Goalgetters Ilkay Gündogan nach schönem Durchspiel 2:0.

Es hätte sehr erstaunt, wenn sich die Gladbacher in ihrer derzeitigen Verfassung gegen die City durchgesetzt hätten. Seit Trainer Marco Rose Mitte Februar verkündet hat, dass er ab der nächsten Saison bei Borussia Dortmund tätig sein werde, haben sie alle sieben Spiele in drei Wettbewerben verloren.

Im Unterschied zu den letzten Spielen in der Meisterschaft stellte Rose die ganze Schweizer Fraktion mit Ausnahme des ohnehin in die zweite Reihe gedrängten Michael Lang in die Startformation. Aber Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo konnten ebenso wenig bewirken wie alle ihre Mitspieler. Goalie Yann Sommer konnte die Tore unmöglich verhindern. Embolo kam in der ersten Halbzeit zweimal gut zum Abschluss, aber hochkarätige Chancen waren es nicht.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach 2:0 (2:0)

Budapest. - SR Karassew (RUS).

Tore: 12. De Bruyne 1:0. 18. Gündogan 2:0.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias (70. Laporte), Cancelo (63. Sintschenko); Bernardo Silva (75. Agüero), Rodri (63. Fernandinho), Gündogan (70. Sterling); De Bruyne; Mahrez, Foden.

Borussia Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi (88. Jantschke), Bensebaini (88. Wendt); Neuhaus; Hofmann, Zakaria; Stindl (80. Traoré); Embolo (65. Wolf), Thuram (65. Pléa).

Bemerkungen: Manchester City komplett. Borussia Mönchengladbach ohne Villalba und Müsel (beide verletzt). (abu/sda)

Bereits für die Viertelfinals qualifiziert: Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Porto, FC Liverpool, Manchester City.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter