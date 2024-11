Auch das Spiel zwischen Luzern und den Young Boys endete 1:1. Der Luzerner Stürmer Thibault Klidjé glich mit seinem siebten Saisontor in der 79. Minute aus. Darian Males hatte in der 34. Minute die Berner in Führung geschossen.

Auch wenn sich die Situation von GC nicht verbessert hat und die Serie ohne Sieg auf sieben Spiele angewachsen ist, zeigte Orals Team ein vielversprechendes Gesicht. Energie und Wille stimmten. Winterthur wird sich vor diesen Grasshoppers im Fernduell in Acht nehmen müssen. Komplett unverdient war der eine Punkt des FCW nicht. In der 67. Minute kam er dem 1:0 sehr nahe, als Nishan Burkart einen Penalty verschoss. (sda)

Für die ungenügende Chancenverwertung musste GC aber doch noch mit zwei Punkten bezahlen. Hinten beim FC Winterthur stand Goalie Stefanos Kapino den überlegenen Hoppers oft im Weg. Vorne war es Remo Arnold, der den Gast in der 91. Minute noch unverhofft zu einem Punkt schoss und damit für den Status quo am Tabellenende sorgte. Winterthur bleibt zwei Zähler vor den Grasshoppers.

Unter Sepp Blatter (88) wurde der Weltfussballverband FIFA zur Geldmaschine. Unter seinem Nachfolger Gianni Infantino kennt der Kommerz keine Grenzen mehr. Jetzt zieht Blatter eine bittere Bilanz.

Sepp Blatter, am 11. Dezember will die FIFA unter Boss Gianni Infantino zwei Weltmeisterschaften gleichzeitig vergeben – Ausgabe 2030 müssen sich sechs Länder teilen, Ausgabe 2034 soll dem Unrechtsstaat Saudi-Arabien zugeschanzt werden. Was halten Sie vom vorgesehenen Prozedere?

Sepp Blatter: Es ist eine Farce. Die beiden Weltmeisterschaften werden ja im gleichen Paket vergeben. Und es gibt gar keine Auswahl, sondern pro Austragungstermin nur einen Bewerber: Für die WM 2030 ist es das Gespann Spanien, Portugal, Marokko, mit den Eröffnungsspielen in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Für 2034 ist es Saudi-Arabien.