Unfassbar! Haaland macht bei seinem BVB-Debüt als Joker einen Hattrick



Bild: AP

Wohl noch selten blickte die Fussballwelt mit so grosser Spannung auf den Bundesliga-Einstands eines 19-Jährigen. Und Erling Braut Haaland lieferte! Dank drei Toren des Norwegers gelang Borussia Dortmund in Augsburg eine spektakuläre Wende.

Augsburg – Dortmund 3:5

Fussball, was bist du doch für ein wunderbarer Sport! Borussia Dortmund sieht gegen das starke Augsburg schon wie der Verlierer aus, als es in der 55. Minute mit 1:3 in Rückstand gerät. Doch dann bringt BVB-Trainer Lucien Favre seinen neuen Stürmer: Erling Braut Haaland. Und der 19-jährige Norweger braucht exakt 183 Sekunden, um sein erstes Tor in der Bundesliga zu erzielen.

Haaland trifft dann gleich noch zwei weitere Male. Und bucht so in seinem ersten Bundesliga-Teileinsatz gleich einen Hattrick. Das war ihm im Herbst, als er noch für Red Bull Salzburg stürmte, bereits bei seinem Champions-League-Debüt gelungen.

Erling Haaland in 2019/2020:



UCL debut: Scores a hat-trick



Bundesliga debut: Scores a hat-trick



Just unbelievable. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/fg6wHA7Sq7 — Statman Dave (@StatmanDave) January 18, 2020

Augsburg - Borussia Dortmund 3:5 (1:0)

30'660 Zuschauer. - Tore: 34. Niederlechner 1:0. 46. Richter 2:0. 49. Brandt 2:1. 55. Niederlechner 3:1. 59. Haaland 3:2. 61. Sancho 3:3. 70. Haaland 3:4. 79. Haaland 3:5. - Bemerkung: Augsburg mit Vargas und Lichtsteiner, Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Köln – Wolfsburg 3:1

Eine der Schlagzeilen zum Start ins Fussball-Jahr gehört auch dem 1. FC Köln. Das 3:1 gegen Wolfsburg war der vierte Sieg in Folge für den Aufsteiger. Eine solche Serie legten die Kölner letztmals vor 20 Jahren hin.

1. FC Köln - Wolfsburg 3:1 (2:0)

49'100 Zuschauer. - Tore: 22. Cordoba 1:0. 45. Cordoba 2:0. 62. Hector 3:0. 67. Steffen 3:1. - Bemerkung: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen (ab 57.) und Mehmedi (ab 86.).

Hoffenheim – Frankfurt 1:2

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)

29'610 Zuschauer. - Tore: 18. Dost 0:1. 48. Stafylidis 1:1. 62. Chandler 1:2. - Bemerkung: Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz), Frankfurt mit Sow, ohne Gelson Fernandes (verletzt).

Mainz – Freiburg 1:2

In Mainz erzielte der Freiburger Stürmer Nils Petersen seinen 84. Treffer für die Breisgauer. Er ist damit Rekordtorschütze des «Sportclubs». Bisheriger Topskorer von Freiburg war der heutige Nationaltrainer Joachim Löw; er erzielte seine 83 Tore in den Achtzigerjahren allerdings alle in der 2. Bundesliga.

Mainz - Freiburg 1:2 (0:2)

23'138 Zuschauer. - Tore: 28. Kwon 0:1. 41. Petersen 0:2. 82. Mateta 1:2. - Bemerkung: Mainz ohne Edimilson Fernandes (verletzt).

Düsseldorf – Bremen 0:1

Bild: EPA

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen 0:1 (0:0)

46'000 Zuschauer. - Tor: 67. Moisander 0:1. - Bemerkungen: Werder Bremen ohne Lang (verletzt). 97. Gelb-Rote Karte gegen Moisander. (ram)

