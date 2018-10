Sport

Fussball

Lichtsteiner erzielt erstes Pflichtspieltor für Arsenal



League Cup, Achtelfinals Arsenal – Blackpool 2:1 (1:0) West Ham – Tottenham 1:3 (0:1) Chelsea – Derby 3:2 (3:2) Middlesbrough – Crystal Palace 1:0 (1:0)

Davon geschlichen! Lichtsteiner erzielt sein erstes Pflichtspieltor für Arsenal

Stephan Lichtsteiner hat sein erstes Tor für Arsenal erzielt. Der seit Sommer für die Londoner spielende Rechtsverteidiger traf beim 2:1-Sieg im Ligacup-Achtelfinal gegen den Drittligisten Blackpool. Der 34-Jährige spitzelte einen Pass aus dem Mittelfeld geschickt an Torhüter Mark Howard vorbei zum 1:0.

Seinen letzten Treffer in einem Pflichtspiel hatte Lichtsteiner am 1. Oktober 2017 in der WM-Qualifikation gegen Ungarn erzielt. Granit Xhaka wurde von Trainer Unai Emery geschont, der Captain sass nicht einmal auf der Bank. (pre/sda)

