Basel und die Grasshoppers verlieren zum Auftakt

Basel und die Grasshoppers starten mit Niederlagen in die neue Saison. Der FCB unterliegt beim Super-League-Auftakt in St. Gallen 1:2, GC verliert zuhause gegen Servette 1:3.

Grasshoppers – Servette 1:3

Die Grasshoppers verlieren zum Auftakt in die Super-League-Saison 2023/24 zuhause 1:3 gegen Servette. Es ist eine Niederlage mit Ansage, Matchwinner für die Genfer ist Chris Bedia, der doppelt trifft.

Bedia brachte die Gäste im ersten Pflichtspiel unter Trainer René Weiler nach einer Viertelstunde in Führung und traf nach einer Stunde ein zweites Mal nach einem Steilpass zum wegweisenden 2:1. Das 3:1 markierte Enzo Crivelli vom Penaltypunkt, nachdem Rückkehrer Jérémy Guillemenot kurz nach seiner Einwechslung im Strafraum gefoult worden war. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Grasshoppers war Tsiy Ndenge mit einem Schlenzer aus 17 Metern besorgt.

Auffallend bei GC war, nebst dem laufintensiven Pressing von Renat Dadaschow beim gegnerischen Spielaufbau, in erster Linie der kanadische Neuzugang Theo Corbeanu. Der 21-jährige Leihspieler vom Partnerklub Wolverhampton, der auch die Corner trat und nach einer Viertelstunde einen ersten ansprechenden Distanzschuss abgab, sorgte vorab in der ersten Halbzeit über die rechte Angriffsseite wiederholt für Betrieb. Er konnte sich auch den Assist zum 1:1-Ausgleich gutschreiben. Ndenges fünfter Super-League-Treffer war dessen dritter von ausserhalb des Strafraums.

Servette startet mit einem Sieg gegen die Grasshoppers in die neue Saison. Bild: keystone

Alles in allem waren die Defizite in dem durch zahlreiche Abgänge von Leistungsträgern ausgedünnten GC-Ensemble aber zu gross, um dem einzig auf den Aussenverteidiger-Positionen signifikant veränderten Zweiten der Vorsaison erfolgreich über 90 Minuten die Stirn zu bieten. Für Bruno Berner, den neuen Trainer der Grasshoppers, ist zu hoffen, dass er in den nächsten Wochen noch wie erhofft Verstärkung erhält.

Bedia legt seinen zweiten Treffer nach. Video: SRF

Derweil brachte René Weiler Servette bei seinem Einstand unter Einbezug der Resultate in der Vorsaison gleich zwei Klubrekorde ein: Erstmals reihten die Genfer in der Super League acht Spiele ohne Niederlage aneinander, und erstmals feierten sie vier Auswärtssiege in Serie.

Grasshoppers - Servette 1:3 (1:1)

SR Cibelli.

Tore: 16. Bedia (Severin) 0:1. 23. Ndenge (Corbeanu) 1:1. 61. Bedia (Kutesa) 1:2. 77. Crivelli (Penalty) 1:3.

Grasshoppers: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Kempter; Morandi (78. Shabani), Abrashi, Ndenge (86. Kacuri); Corbeanu (86. Fink), Dadaschow (58. Rastoder), De Carvalho (58. Nigg).

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin (72. Antunes), Baron; Stevanovic (90. Pflücke), Cognat, Douline (90. Vouilloz), Kutesa; Bedia (72. Guillemenot), Crivelli (81. Rodelin).

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Schürpf und Lonwijk (beide verletzt). Servette ohne Diba, Magnin, Touati (alle verletzt), Diallo und Ondoua (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 69. Rouiller.

FCSG – FC Basel 2:1

Der FC Basel startet mit einer Niederlage in die neue Saison. Die Mannschaft des neuen Trainers Timo Schulz unterliegt in St. Gallen durch ein spätes Gegentor 1:2.



Drei Tore, zwei Pfostenschüsse und ein Lattentreffer, ein Platzverweis gegen Basels neuen Stürmer Thierno Barry, mehrere harte Zweikämpfe, aufgrund eines solchen Basels Jonathan Dubasin zu Beginn der zweiten Halbzeit benommen vom Platz musste, sowie eine tolle Stimmung im ausverkauften Kybunpark prägten die Saison-Ouvertüre in der Ostschweiz. Am Ende gewann das Heimteam dank eines leicht abgelenkten Weitschusses von Lukas Görtler in der 87. Minute verdientermassen.

Görtler (in der Mitte) schiesst den FCSG kurz vor Schluss zum Sieg. Bild: keystone

St. Gallen besass nicht nur beim Ballbesitz ein leichtes Übergewicht. Schon vor der mitentscheidenden Gelb-roten Karte gegen Barry nach 69 Minuten drückte St. Gallen auf den zweiten Treffer - auch weil sich beim FC Basel zeigte, dass die Mannschaft knapp sieben Wochen vor der Schliessung des Transferfensters noch nicht auf allen Positionen ausreichend besetzt ist, um in der Super League wieder ganz vorne mitzumischen.

Willem Geubbels brachte St. Gallen nach 38 Minuten per Abstauber in Führung. Vorangegangen war ein Aufsetzer von Jordi Quintillà aus der Distanz, den Marwin Hitz nach vorne abprallen liess. Dennoch gingen die St. Galler nicht mit einer Führung in die Pause. Fabian Frei nutzte nach 45 Minuten einen Stellungsfehler von Julian von Moos zum Ausgleich. Sein Freistoss aus spitzem Winkel lenkte von Moos unhaltbar ab, weil er sich in der Zweiermauer stehend abdrehte und ein Loch aufriss.

Bei St. Gallen überraschte Peter Zeidler mit einer Doppelsechs im defensiven Mittelfeld. Unter dem deutschen Trainer war bei den Ostschweizern die Aufstellung mit einer Raute und einem Sechser in den letzten Jahren praktisch in Stein gemeisselt gewesen. Auffällig präsentierte sich in der Folge vor allem die linke Angriffsseite mit Aussenverteidiger Isaac Schmidt und etwas weiter vorne mit dem wirbligen Christian Witzig.

Gürtlers Siegtreffer im Video. Video: SRF

St. Gallen - Basel 2:1 (1:1)

19'200 Zuschauer. - SR San.

Tore: 38. Geubbels 1:0. 45. Frei 1:1. 86. Görtler (Quintillà) 2:1.

St. Gallen: Zigi; Zanotti, Vallci, Diaby, Schmidt (72. Sutter); Quintillà, Fazliji (74. Karlen); Görtler, Witzig; Von Moos (62. Akolo), Geubbels (62. Möller).

Basel: Hitz; Lopez (46. Lang), Comas (79. Djiga), Van Breemen, Calafiori; Burger, Frei; Dubasin (52. Millar), Augustin (74. Schmid), Ndoye; Barry.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Lüchinger (verletzt) und Stergiou (krank). Basel ohne Xhaka (gesperrt) und Adjetey (verletzt). 69. Gelb-rote Karte gegen Barry. 6. Schuss von Ndoye an den Aussenpfosten abgelenkt. 24. Pfostenschuss von Witzig. 64. Lattenschuss Zanotti.

Verwarnungen: 14. Quintillà. 33. Barry. 71. Möller. 72. Akolo. 77. Sutter. 93. Vallci.

