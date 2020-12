Sport

Fussball

Bayern schlagen Leverkusen – Spuck-Attacke von Gladbachs Marcus Thuram



Bild: keystone

Bayern mit Last-Minute-Sieg in Leverkusen – Spuck-Attacke von Thuram! Gladbach verliert

Leverkusen – Bayern 1:2

Bayern München entriss im Spitzenspiel der 13. Runde der Bundesliga Bayer Leverkusen in extremis die Tabellenführung. Weltfussballer Robert Lewandowski erzielte den 2:1-Siegtreffer der Bayern in Leverkusen in der 93. Minute.

Bayer Leverkusen wollte seinen Fans das Ende eines schwierigen Jahres 2020 versüssen, mit eine Sieg gegen die Übermannschaft Bayern München im besten Fall, mit der Tabellenführung über die Weihnachtszeit immerhin. Aus beidem wurde nichts, weil die Leverkusner auch im Direktduell mit den Bayern teure Geschenke verteilten. Die Mannschaft von Peter Bosz hätte nach einer guten ersten und einer kämpferischen zweiten Halbzeit einen Punkt verdient gehabt. Nur leistete sich Bayers Jonathan Tah zwei Fehler, die Bayerns Weltfussballer Robert Lewandowski (43./93.) auszunutzen wusste.

Leverkusen war im Duell um die «Weihnachts-Meisterschaft» der bessere Start geglückt. Eine von Patrick Schick sehenswert abgeschlossene Corner-Variante nach 14 Minuten bedeutete die verdiente 1:0-Führung für das Team von Peter Bosz. Leverkusen wirkte im Spiel griffiger und aggressiver, leistete sich aber zwei Minuten vor der Pause einen ersten folgenschweren Aussetzer. Bayers Goalie Lukas Hradecky und Verteidiger Jonathan Tah stürzten sich zeitgleich auf eine Flanke von Thomas Müller, behinderten sich gegenseitig und ermöglichten Lewandowski damit im 12. Einsatz in der Meisterschaft den 16. Treffer.

Bayer Leverkusen - Bayern München 1:2 (1:1)

Tore: 14. Schick 1:0. 43. Lewandowski 1:1. 93. Lewandowski 1:2.

Bemerkungen: 79. Pfostenschuss Musiala (Bayern München).

Gladbach – Hoffenheim 1:2

Während Borussia Mönchengladbach in der Champions League wunderbar läuft, ist in der heimischen Liga mehr der Wurm drin. Yann Sommer und Co. verloren bei Hoffenheim mit 1:2 und sind nur auf Rang 8 zu finden.

Dabei hatte die Partie für Gladbach gut angefangen. Lars Stindl brachte die «Fohlen» per Foulpenalty in Führung.

In der zweiten Halbzeit drückte Hoffenheim aber auf den Ausgleich und wurde dafür belohnt. Andrej Kramaric traf zum 1:1. Und dann kam der Aussetzer von Marcus Thuram: Der französische Stürmer spuckte Gegner Stefan Posch ins Gesicht und wurde dafür des Feldes verwiesen. Die Überzahl nutzte Hoffenheim zu seinem Gunsten. Ryan Sessegnon schoss sein Team in der 86. Minute zum Sieg.

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 1:2 (1:0)

Tore: 33. Stindl (Foulpenalty) 1:0. 75. Kramaric 1:1. 86. Sessegnon 1:2.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Embolo und Zakaria (ab 83.), ohne Lang (Ersatz). 43. Pfostenschuss Kramaric (Hoffenheim). 79. Rote Karte gegen Thuram (Borussia Mönchengladbach/Unsportlichkeit).

Leipzig – Köln 0:0

Etwas überraschend gab Leipzig erstmals in dieser Saison im eigenen Stadion Punkte ab. Gegen einen defensiv eingestellten 1. FC Köln biss sich das Team von Julian Nagelsmann beim 0:0 über 90 Minuten die Zähne aus und verpasste zumindest zwischenzeitlich den Sprung an die Tabellenspitze.

Bild: keystone

Leipzig - Köln 0:0

Schalke – Bielefeld 0:1

Die Freude am Fussball kehrte auf Schalke auch im ersten Spiel unter Trainer-Rückkehrer Huub Stevens nicht zurück. Das Duell mit dem ebenfalls abstiegsgefährdeten Aufsteiger Arminia Bielefeld ging mit 0:1 verloren.

Huub Stevens, der Panikknopf in Schalker Krisenzeiten, funktionierte (noch) nicht. Selbst der 67-jährige Niederländer, in Gelsenkirchen als Jahrhunderttrainer verehrt, vermochte den sportlich und finanziell maroden Klub innerhalb von 24 Stunden nicht aufzurichten. Statt dem erhofften Befreiungsschlag unter dem interimistisch bis zum Jahresende tätigen Stevens, rutscht Schalke nach der Niederlage gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld tiefer in die Krise. Der Rückstand des Tabellenletzten der Bundesliga auf die auf dem Barrage-Platz klassierten Bielefelder beträgt bereits sechs Punkte.

Bild: keystone

Den Unterschied im Duell der beiden abstiegsgefährdeten und offensiv unproduktivsten Teams der Liga machte das erst zweite Saisontor von Fabian Klos. Der 33-jährige Angreifer der Arminia, in der Vorsaison in der 2. Bundesliga in 33 Spielen 21 Mal erfolgreich, profitierte in der 53. Minute von einem Missverständnis in der Schalker Verteidigung. Auf einen Flankenball Nathan de Medinas reagierte bei Schalke weder Salif Sané noch Bastian Oczipka, wodurch Klos seinen Kopfball unhaltbar platzieren konnte. Schalke wartet auch nach 29 Spielen in der Bundesliga weiter auf einen Sieg.

Schalke 04 - Arminia Bielefeld 0:1 (0:0)

Tor: 53. Klos 0:1.

Bemerkungen: Arminia Bielefeld mit Brunner (bis 81.). 45. Lattenschuss Cordova (Arminia Bielefeld).

Augsburg – Frankfurt 0:2

Der ehemalige YB-Coach Adi Hütter kam mit Eintracht Frankfurt derweil zum ersten Sieg seit Oktober. In Augsburg siegten die Frankfurter nach torloser erster Halbzeit 2:0. Ein Eigentor von Raphael Framberger in nach 53 Minuten ebnete der Eintracht den Weg zum Sieg. Die Entscheidung für den Gast aus Frankfurt durch Stefan Ilsanker leitete der zehn Minuten zuvor eingewechselte Schweizer Internationale Steven Zuber in der 77. Minute mit einem guten Pass ein.

Bild: keystone

Augsburg - Eintracht Frankfurt 0:2 (0:0)

Tore: 53. Framberger (Eigentor) 0:1. 87. Ilsanker 0:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 66.). Eintracht Frankfurt mit Sow und Zuber (ab 77.).

Mainz – Bremen 0:1

Bild: keystone

Mainz - Werder Bremen 0:1 (0:0)

Tor: 90. Dinkci 0:1.

Bemerkungen: Mainz mit Edimilson Fernandes (bis 85.). (abu/sda)

Die Tabelle:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister Betrinken und Beklagen mit Quentin Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter