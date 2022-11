Brasilien-Star Neymar verletzte sich gegen Serbien am rechten Knöchel. Bild: keystone

Brasilien hat einen Knöchel der Nation: Neymar könnte gegen die Schweiz fehlen

Ist die WM für Neymar bereits vorbei? Der brasilianische Superstar verletzte sich beim Auftaktspiel gegen Serbien (2:0) bei einem Zweikampf mit Nikola Milenkovic am rechten Knöchel. In der 80. Minute wurde der 30-Jährige ausgewechselt und in der Folge war zu sehen, dass der Knöchel stark anschwoll und mit Eis gekühlt werden musste. Neymar sass weinend auf der Bank und musste von seinen Teamkollegen getröstet werden.

Der Teamarzt der Brasilianer bestätigte noch am Donnerstagabend, dass sich Neymar den Knöchel verstaucht hatte: «Wir haben direkt die Behandlung gestartet, auf der Bank schon mit Physiotherapie angefangen. Wir müssen 24 bis 48 Stunden warten, um eine genauere Diagnose abgeben zu können.»

Der brasilianische Nationaltrainer Tite zeigte sich zuversichtlich, dass das Turnier für den Star nicht vorbei ist: «Ich glaube, Neymar kann die WM fortsetzen.» Neymar habe nach dem Foul noch mehrere Minuten trotz der Verletzung weitergespielt.

Doch der Einsatz beim Spiel gegen die Schweiz am Montag (17 Uhr) könnte dennoch auf der Kippe stehen. Wie schlimm es um den Fuss des PSG-Angreifers steht, wird sich wohl heute Nachmittag nach weiteren Abklärungen herausstellen. «Das Wichtigste für uns ist, dass Neymar fürs nächste Spiel wieder bei 100 Prozent ist», sagte Siegtorschütze Richarlison nach dem 2:0-Erfolg gegen Serbien.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Neymar an einem grossen Turnier verletzt. 2014 bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land verpasste er das 1:7-Halbfinal-Debakel gegen Deutschland wegen einer Rückenverletzung. Zudem hat sich der Brasilianer in seiner Karriere schon mehrfach am Knöchel verletzt. (abu)