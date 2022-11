Bei seinem WM-Debüt gegen Serbien erfüllte er diese. Der Stürmer von Tottenham Hotspur traf doppelt. Ein Tor liess die Fans besonders jubeln. SRF-Kommentator Dani Kern reagierte euphorisch auf das 2:0 von Richarlison: «Das ist ein Kunstwerk. Ein Gedicht.» Der 25-Jährige nahm den Ball an und vollendete mit einem wuchtigen Seitfallzieher. Damit hat er eine frühe Bewerbung für die Auszeichnung des schönsten Tors des Turniers abgegeben. Auch der frühere Aarau-Profi Ratinho lobte Richarlison für den «Weltklasse-Treffer».

Diese 7 Nachhaltigkeits-Sünden nerven uns am meisten – wie sieht es bei dir aus?

Leo und Anna im Duell – So anstrengend sind Pamela Reifs Workouts wirklich

«Das ist ein Kunstwerk» – Richarlison vollendet gegen Serbien per Traumtor

Als würde er in der Luft schweben: Richarlison trifft per «Bicicleta».

Als würde er in der Luft schweben: Richarlison trifft per «Bicicleta». Bild: www.imago-images.de

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Fussball-WM 2022 in Katar

Weil man nie genug Fernseher haben kann: der Black Friday in 13 verstörenden Szenen

Ukraine erholt sich von massiven Blackouts +++ Russland verlegt Truppen in den Donbass

Die unlustige Fussball-WM in Katar in 21 lustigen Memes

Bevor die Schweiz am Donnerstag ganz offiziell in die WM in Katar startet, gibt es eine wichtige Frage zu beantworten: Welcher von Murat Yakins Nati-Spielern bist du?