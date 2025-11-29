Luis Diaz lässt die Bayern gegen St. Pauli spät jubeln. Bild: www.imago-images.de

Bayern jubeln dank zwei Last-Minute-Treffern +++ Zesiger mit Eigentor bei Augsburg-Pleite

Mehr «Sport»

Bundesliga

Bayern – St. Pauli 3:1

Nach der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Arsenal muss Bayern München beinahe auch in der Bundesliga Federn lassen. Gegen den FC St. Pauli sieht es lange nach einem 1:1-Unentschieden aus, doch Luis Diaz und Nicolas Jackson sichern den Bayern mit ihren Last-Minute-Toren noch den zwölften Saisonsieg.

Lange war es eine bescheidene Leistung der Bayern: Beim 0:1 durch Andréas Hountondji sieht Keeper Manuel Neuer wie schon in der Königsklasse nicht gut aus. Noch vor der Pause gelingt Raphael Guerreiro dann der Ausgleich, so richtig steigern können sich die Bayern aber nicht. Der 3:1-Sieg ist am Ende eher schmeichelhaft.

Bayern München - St. Pauli 3:1 (1:1)

Tore: 6. Hountondji 0:1. 44. Raphaël Guerreiro 1:1. 93. Díaz 2:1. 96. Jackson 3:1.

Bayern-Trainer Vincent Kompany versteht 90 Minuten lang die Welt nicht mehr. Bild: keystone

Bremen – Köln 1:1

Im Traditionsduell mit dem 1. FC Köln sieht Werder Bremen lange wie der Sieger aus, doch dann folgt der späte Schock. Der Kölner Jungstar Saïd El Mala gleicht in der Nachspielzeit noch aus, nachdem Marco Friedl das Heimteam in der 22. Minute verdient in Führung gebracht hatte. Durch das für Bremen ärgerliche Remis verharren beide Teams im oberen Tabellenmittelfeld.

Werder Bremen - 1. FC Köln 1:1 (1:0)

Tore: 22. Friedl 1:0. 91. Saïd El Mala 1:1.

Bemerkungen: 96. Gelb-Rote Karte gegen Stark (Werder Bremen). Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz). 1. FC Köln ohne Schmied (nicht im Aufgebot).

Torschütze El Mala hebt ab. Bild: www.imago-images.de

Union Berlin – Heidenheim 1:2

Dem FC Heidenheim gelingt der lang erhoffte Befreiungsschlag. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt erkämpft sich bei Union Berlin nach langem Rückstand ein wichtiges 2:1 und feiert dank der Last-Minute-Treffer von Stefan Schimmer und Jan Schöppner den erst zweiten Saisonsieg. Damit gibt das bisherige Schlusslicht die Rote Laterne an Mainz ab.

Union Berlin - Heidenheim 1:2 (1:0)

Tore: 43. Khedira 1:0. 90. Schimmer 1:1. 95. Schöppner 1:2.

Stefan Schimmers Jubel nach seinem späten Ausgleich in Berlin. Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim – Augsburg 3:0

Die TSG Hoffenheim behauptet sich mit einem 3:0-Sieg gegen den FC Augsburg an der Tabellenspitze. Batoumana Touré und der Ex-Basler Wouter Burger bringen die Sinsheimer bis zur 26. Minute mit 2:0 in Führung. Der Schweizer Verteidiger Cédric Zesiger sorgt mit einem unglücklichen Eigentor vor der Pause bereits für die Vorentscheidung. Das einzige Tor der Augsburger wurde nach der Pause wegen Offside aberkannt.

Hoffenheim - Augsburg 3:0 (3:0)

Tore: 16. Touré 1:0. 26. Burger 2:0. 45. Zesiger (Eigentor) 3:0.

Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (bis 71.) und Rieder.

Eigentor und klar verloren: Ein gebrauchter Abend für Augsburgs Cédric Zesiger. Bild: www.imago-images.de

Die Tabelle:

Premier League

Die Tabelle:

Serie A

Genoa - Hellas Verona 2:1 (1:1)

Tore: 21. Belghali 0:1. 40. Colombo 1:1. 62. Thorsby 2:1.

Bemerkungen: Genoa ohne Siegrist (Ersatz).

Parma - Udinese 0:2 (0:1)

Tore: 11. Zaniolo 0:1. 65. Davis (Penalty) 0:2.

Bemerkungen: Parma mit Britschgi. 64. Rote Karte gegen Troilo (Parma).

Die Tabelle:

LaLiga

Die Tabelle:

Ligue 1

Die Tabelle:

(pre/sda)