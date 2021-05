Sport

Fussball

DFB-Pokal: Der BVB lässt dem unterklassigen Kiel keine Chance



Bild: keystone

Dortmund lässt dem unterklassigen Kiel im Pokal-Halbfinal keine Chance

Der Final im deutschen Cup heisst RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Der BVB sichert sich das zweite Finalticket mit einem berauschenden 5:0 gegen Zweitligist Holstein Kiel, das bereits zur Pause steht.

Auch ohne den kurzfristigen Ausfall von Top-Torschütze Erling Haaland, dessen Berater Mino Raiola die Wechselgerüchte im Vorfeld noch einmal angeheizt hatte, überrollten die Borussen den unterklassigen Herausforderer in der ersten Halbzeit geradezu. 5:0 stand es bereits nach 42 Minuten. Alsbald liess sich festhalten: In der wichtigsten Phase der Saison scheint Borussia Dortmund seine Form endlich gefunden zu haben.

Die ersten beiden Tore erzielte Giovanni Reyna (16./23. Minute). Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatten auch Marco Reus und Thorgan Hazard eingenetzt, und noch vor der Pause markierte Jude Bellingham den letzten Treffer zum höchsten Dortmunder Sieg seit dem 5:0 gegen Duisburg beim Cup-Auftakt im September letzten Jahres, als noch Lucien Favre an der Seitenlinie stand.

Der Torreigen erlaubte es dem BVB, früh in den Verwaltungsmodus zu schalten und Kräfte für den Endspurt in der Bundesliga zu sparen. In der Meisterschaft kämpfen die Dortmunder noch um die Qualifikation für die Champions League. Drei Runden vor Schluss liegen sie als Fünfte trotz zuletzt vier Siegen noch knapp ausserhalb der Champions-League-Ränge.

Der Final im Cup, in dem der BVB die verkorkste Saison doch noch mit einem Titel beschliessen kann, steigt am 13. Mai in Berlin. Für RB Leipzig, das am Freitag Werder Bremen in der Verlängerung bezwungen hat, wäre es der erste Titel in der jungen Vereinsgeschichte. Dortmund greift nach dem fünften Triumph im K.o.-Wettbewerb.

Borussia Dortmund - Holstein Kiel 5:0 (5:0)

Tore: 16. Reyna 1:0. 22. Reyna 2:0. 26. Reus 3:0. 32. Hazard 4:0. 42. Bellingham 5:0.

Bemerkungen: Dortmund mit Hitz und Akanji, ohne Bürki (Ersatz). 27. Pfostenschuss Reese (Kiel). 74. Morey (Dortmund) mit Verdacht auf schwere Knieverletzung ausgeschieden. (abu/sda)

