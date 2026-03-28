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Nach Unfall: Tiger Woods wieder auf freiem Fuss

This handout photo provided by the Martin County Sheriff&#039;s Office shows Tiger Woods, in Stuart, Fla., Friday, March 27, 2026. (Martin County Sheriff&#039;s Office via AP) Tiger Woods
Dieses vom Sheriff-Büro von Martin County zur Verfügung gestellte Foto zeigt Tiger Woods am Freitag, dem 27. März 2026, in Stuart, Florida.Bild: keystone

Nach Unfall: Tiger Woods wieder auf freiem Fuss

28.03.2026, 07:5528.03.2026, 07:55

Erneut ist Golfstar Tiger Woods in einen Autounfall verwickelt. Er wird wegen Drogenverdachts festgenommen – und in der Nacht auf Samstag aber auch wieder freigelassen.

Die Freilassung erfolgte nach acht Stunden Haft gegen die Bezahlung einer Kaution. Das teilte das Sheriff-Büro von Martin County (Nähe Palm Beach, Florida) mit. Die Höhe der Kaution war vorerst nicht bekannt.

Tiger Woods (50) wurde am Freitagnachmittag verhaftet – wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und der Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit seinem Autounfall. Woods überholte mit einem Geländewagen ein Fahrzeug, das zugleich abbiegen wollte. Der Geländewagen von Woods streifte das andere Fahrzeug, kippte zur Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Verletzt wurde laut dem Sheriff in Florida niemand. Ein Atem-Alkoholtest bei Tiger Woods zeigte einen Wert von «null» an. Einen zusätzlichen Urintest verweigerte Woods.

Schon im Februar 2021, damals in Los Angeles, kam Tiger Woods mit einem Auto von der Strasse ab, überschlug sich damals mehrmals und zog sich komplizierte Beinbrüche zu.

Woods plante zuletzt, am US-Masters in Augusta teilnehmen zu wollen, für das er als ehemaliger Sieger immer startberechtigt ist. (sda/dpa)

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