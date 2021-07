Roger Federer trifft in seinem 18. Wimbledon-Viertelfinal nicht wie ursprünglich angenommen auf die Weltnummer 2 Daniil Medwedew, sondern den als Nummer 14 gesetzten Hubert Hurkacz. Der Pole gewann die am Montagabend wegen Regens Mitte des vierten Satzes abgebrochene Partie noch 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3. Die Partie ist als zweites Spiel auf dem Centre Court, wohl gegen 16.30 Uhr Schweizer Zeit, angesetzt.



Das bisher einzige Duell mit Hurkacz, der im April mit dem Titel beim Masters-1000-Turnier in Miami seinen grössten Erfolg feierte, gewann Federer 2019 in Indian Wells klar. Der Pole steht erstmals überhaupt im Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers und bekannte sich als eigentlicher «Fan» des Schweizers. «Er war eine grosse Inspiration», verriet der gross gewachsene 24-Jährige. «Es ist sehr speziell, was er erreicht hat. Er ist einfach ein guter Typ und eine grossartige Persönlichkeit.» Trotzdem nahm er sich vor, nicht zu nervös zu sein.