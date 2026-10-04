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Griechenland – Deutschland live: Die Nations League in Ticker und Stream

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Doppelt Deutschland nach – oder ärgern die Griechen Klopp erneut?

04.10.2026, 20:0304.10.2026, 20:03

Gegen Serbien hat Deutschland am Donnerstag seinen ersten Sieg unter Trainer Jürgen Klopp eingefahren. Nun will der vierfache Weltmeister nachdoppeln und sich an Griechenland für die Niederlage von letztem Wochenende rächen. Der Europameister von 2004 setzte sich in Augsburg überraschend 1:0 durch und vermieste Klopp sein Heimdebüt als Bundestrainer. Nun treffen die Deutschen und die Griechen in Thessaloniki erneut aufeinander.

Hier kannst du das Spiel ab 20.45 Uhr im Liveticker und im Stream von RTL verfolgen. Gleichzeitig spielt Portugal erneut gegen Norwegen. Die Seleção tritt dabei zum dritten Mal in Folge ohne Cristiano Ronaldo an, der nach seinem Nicht-Einsatz in Norwegen und einem Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus vorzeitig nach Hause gereist ist. Zudem empfängt die Niederlande Serbien und trifft Wales auf Dänemark. Die Liveticker zu allen Spielen findest du ganz oben in diesem Artikel.

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