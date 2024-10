Liveticker

Schlüsselspiel in Serbien – Embolo und Amdouni sollen vorne wirbeln

Im Auswärtsspiel gegen Serbien gibt es in der Schweizer Aufstellung kaum Überraschungen. Rückkehrer Dan Ndoye spielt von Beginn an. Er wolle «mit der besten Elf» antreten, kündigte Nationaltrainer Murat Yakin am Freitagabend an. Nun ist klar, wie diese aussieht.

Vor Goalie Gregor Kobel bilden Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez wie erwartet die Dreierabwehr. Eine Reihe weiter vorne setzt Yakin auf das «EM-Mittelfeld» mit Silvan Widmer, Remo Freuler, Granit Xhaka und Michel Aebischer. Und im Angriff sollen Zeki Amdouni, Breel Embolo und Dan Ndoye für Torgefahr sorgen.

Ndoye, der bei den ersten beiden Spielen in der Nations League noch gefehlt hatte, kehrt damit gleich wieder in die Startformation zurück. Er ersetzt den verletzungsbedingt abwesenden Ruben Vargas, während Fabian Rieder zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen muss.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft trifft im dritten Spiel der Nations League um 20.45 Uhr auswärts auf Serbien. Das Aufeinandertreffen in Leskovac verspricht in sportlicher und emotionaler Hinsicht Spannung. Nach den Auftaktniederlagen gegen Dänemark und Spanien droht der Schweiz bei einer weiteren Nullnummer der Abstieg aus der höchsten Liga.

Captain Granit Xhaka und die albanisch-stämmigen Teamkollegen müssen sich im dritten Duell mit Serbien in sechs Jahren zudem auf Provokationen der serbischen Gegner und Fans gefasst machen.

