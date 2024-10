Zubimendi schiesst Spanien an die Spitze – Ronaldo mit 133. Länderspieltor

Spanien hat in der 3. Runde der Nations League die Führung in der Schweizer Gruppe übernommen. Der Europameister bezwingt in Murcia Dänemark 1:0. Cristiano Ronaldo erzielt sein 133. Tor für Portugal.

Gruppe A4

Serbien – Schweiz 2:0

Spanien – Dänemark 1:0

Nach dem 0:0 zum Auftakt in Serbien und dem 4:1 in Genf gegen die Schweiz musste sich Spanien gedulden, ehe der 23. Abschluss zum Sieg verhalf. Martin Zubimendi traf in der 79. Minute aus der Distanz.

Jubelt wie Fred Feuerstein: Martin Zubimendi. Bild: keystone

Spanien führt die Tabelle damit neu mit einem Punkt Vorsprung vor den zum ersten Mal bezwungenen Dänen an. Die Schweiz ist nach dem 0:2 in Serbien weiter ohne Punkt Letzter.

Spanien – Dänemark 1:0 (0:0)

SR Kruzliak (SVK). - Tor: 79. Zubimendi 1:0.

Gruppe A1

Polen – Portugal 1:3

Weiter makellos ist Portugal. Es gewann in Polen 3:1. Superstar Cristiano Ronaldo erzielte in der ersten Halbzeit nach einem Abpraller das 2:0 und traf zum 133. Mal für sein Land.

CR7 wurde wieder einmal von einem Platzstürmer belästigt. Bild: keystone

Polen – Portugal 1:3 (0:2)

SR Gözübüyük (NED). - Tore: 26. Silva 0:1. 36. Ronaldo 0:2. 78. Zielinski 1:2. 88. Bednarek (Eigentor) 1:3.

Kroatien – Schottland 2:1

Kroatien um Luka Modric gewann in Zagreb gegen Schottland 2:1. Ein Kopfball von Andrej Kramaric entschied die Partie nach 70 Minuten. Schottlands vermeintliches 2:2 in der 95. Minute zählte wegen eines Abseits nicht, und die Gästeführung durch Ryan Christie hatte in der ersten Halbzeit nur drei Minuten lang Bestand.

Hoffenheims Kramaric trifft auch international. Bild: keystone

Kroatien – Schottland 2:1 (1:1)

SR Kovacs (ROU). - Tore: 33. Christie 0:1. 36. Matanovic 1:1. 70. Kramaric 2:1.



Gruppe C2

Amir Saipi feierte beim 2:1-Auswärtssieg des Kosovo in Litauen ein siegreiches Debüt im Tor der Gäste. Bei Litauens Anschlusstor in der Schlussphase griff der Goalie des FC Lugano indes ins Leere. Für den Kosovo trafen der Ex-Basler Edon Zhegrova und Ermal Krasniqi. (ram/sda)