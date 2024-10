Nico Elvedi lenkte Ende der ersten Halbzeit eine Freistossflanke der Serben zum 0:1 ins eigene Tor. Das 2:0 erzielte Aleksandar Mitrovic nach einer Stunde. In der 72. Minute scheiterte Breel Embolo vom Penaltypunkt an Serbiens Goalie Predrag Rajkovic.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft verliert auch das dritte Spiel in der Nations League. Das Team von Trainer Murat Yakin unterliegt Serbien nach einer schwachen Leistung auswärts in Leskovac 0:2.

Familie von Muriel Furrer veröffentlicht Todesanzeige: «Unsere Herzen sind gebrochen»

Während der Velo-Weltmeisterschaft in Zürich stürzte die junge Zürcherin schwer. Heute vor zwei Wochen erlag sie im Spital ihren Verletzungen. In Todesanzeigen drückt nun die Familie ihre Trauer aus. Auch ihr Lehrbetrieb hat eine solche publiziert.

Vor genau zwei Wochen traf die traurige Nachricht ein. Die Velorennfahrerin Muriel Furrer erlag im Zürcher Universitätsspital ihren schweren Kopfverletzungen. Am Tag davor, am Donnerstag, dem 26. September, war sie während des U19-Velorennens der Damen in einem Wald bei Küsnacht in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen und schwer gestürzt. Furrer wurde lediglich 18 Jahre alt.